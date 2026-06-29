El futbolista mexicano, Erick Gutiérrez, se despidió oficialmente de Chivas luego de que se confirmara que será nuevo jugador del Toluca.

Erick Gutiérrez llega a préstamo con los Diablos Rojos, pero no se fue sin antes despedirse de la afición de Chivas, club al que llegó en julio de 2023 tras regresar del futbol europeo.

Erick Gutiérrez siempre llevará a Chivas en su corazón

Luego de que se confirmara el fichaje con Toluca, Erick Gutiérrez se despidió de la afición rojiblanca con un mensaje en sus redes sociales.

Fue a través de sus historias de Instagram que Erick Gutiérrez mandó un mensaje sobre lo que representa para él y su familia haber formado parte de Chivas.

“Solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias a toda la afición por el cariño, el respeto y por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Ustedes hicieron esta etapa realmente especial. Mi familia también se enamoró de este club, de su gente y de todo lo que representa. Nos llevamos recuerdos inolvidables que siempre estarán en nuestro corazón”. Erick Gutiérrez, futbolista mexicano.

Erick Gutiérrez se despide de Chivas con un emotivo mensaje a la afición. (CAPTURA)

Erick Gutierrez buscará recuperar su nivel con Toluca

Erick Gutiérrez cerró su mensaje en redes sociales afirmando que “siempre tendrán un lugar muy especial en nuestras vidas”.

Ahora, el nuevo jugador de Toluca buscará recuperar el nivel que lo mantuvo por varios años en Europa, además de intentar conquistar un nuevo título con los Diablos Rojos.