Las final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil enfrentarán a América vs Rayadas, y a continuación te compartimos los días y horarios de los partidos de la Gran Final.

Rayadas vs América | Ida, 14 de mayo; 21:10 hrs | Vuelta, 17 de mayo, 12 hrs

Días y horarios del partido de ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

El partido de ida de la Liga MX Femenil se jugará el 14 de mayo.

Rayadas vs América | Ida, 14 de mayo | 21:10 horas | Estadio BBVA

Días y horarios del partido de vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

El partido de vuelta de la final de la Liga MX Femenil, se llevará a cabo el 17 de mayo en el siguiente orden.

América vs Rayadas | Vuelta, 17 de mayo, 12 hrs | Estadio Ciudad de los Deportes

Liga MX Femenil: ¿Cuándo y quién juega la final del Clausura 2026? (@LigaBBVAFemenil)

Así llegaron América y Rayadas a la final de la Liga MX Femenil

Los dos mejores equipos de la Liga MX Femenil avanzaron a la Gran Final del Clausura 2026.

Rayadas eliminó a Pachuca por un marcador global de 4-3 para instalarse en la Gran Final de la Liga MX Femenil.

En tanto, América, derrotó por goleada al Toluca para instalarse en la final del futbol femenil.