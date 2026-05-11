Cruz Azul vs Chivas juegan el miércoles 13 de mayo en la ida de las semifinales de la Liga MX.

Conoce las posibles alineaciones y el pronóstico del partido Cruz Azul vs Chivas.

Pronóstico: Cruz Azul 1-1 Chivas

Cruz Azul vs Chivas: Pronóstico en el partido de ida de semifinales de la Liga MX

Cruz Azul vs Chivas se enfrentan en la ida de semifinales de la Liga MX, con el pronóstico igualado entre ambas escuadras por 1-1.

Cruz Azul vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de cuartos de final de la Liga MX

Cruz Azul vs Chivas se juegan la ida de las semifinales con estas posibles alineaciones.

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela

Delanteros: Gabriel Fernández

Chivas

Portero: Óscar Whalley

Defensas: Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González

Mediocampistas: Govea, Fernando González, Hugo Cameros, Efraín Álvarez

Delanteros: Ricardo Marín

Cruz Azul vs Chivas: Pronóstico y posibles alineaciones de las semifinales de la Liga MX. (Jafet Moz / Jafet Moz)

Cruz Azul vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de ida de las semifinales de la Liga MX

Cruz Azul vs Chivas abren las semifinales de la Liga MX. Miércoles 13 de mayo; 20 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

Partido: Cruz Azul vs Chivas

Fase: Ida de las semifinales de Liga MX

Fecha: Miércoles 13 de mayo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

¿Cómo clasificaron Cruz Azul y Chivas a las semifinales de la Liga MX?

Cruz Azul vs Chivas se medirán en las semifinales de la Liga MX tras dejar en el camino al Atlas y Tigres, respectivamente.

Se trata de una partido entre dos de los equipos más importantes del futbol mexicano, que inclusive han jugado finales por el título en el pasado.