La Selección Mexicana otorgó que Alexis Vega y Jesús Gallardo, jugadores que se encontraban convocados con Javier Aguirre para el Mundial 2026, regresaran con Toluca para enfrentar al LAFC en las semifinales de la Concachampions 2026.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, Toluca hizo la petición formal para poder contar con sus futbolistas, misma que fue aprobada por la Selección Mexicana, así que tanto Alexis Vega como Jesús Gallardo podrán volver con los Diablos Rojos.

Selección Mexicana cede a Alexis Vega y a Jesús Gallardo a Toluca para enfrentar a LAFC. (captura)

Selección Mexicana rompió pacto que no permitía a jugadores de Liga MX regresar con sus clubes

Dicho permiso otorgado por la Selección Mexicana rompió el acuerdo en el que señalaba que los jugadores de la Liga MX que fueran convocados por Javier Aguirre, además de que se les aseguraba un lugar en el Mundial 2026, también evitaba que participaran con sus clubes, ya sea en la Liguilla o en la Concachampions 2026.

Sin embargo, dicha situación pasó desapercibida tanto por la Selección Mexicana como por el entrenador Javier Aguirre, quien hizo una excepción con los Diablos Rojos para el Toluca vs LAFC de la Concachampions 2026.

Ahora, dicha situación ha generado polémica en el entorno de la Liga MX, pues con el permiso otorgado a Toluca, varios clubes del futbol mexicano no dudarán en solicitar el mismo permiso para disputar la Liguilla del Clausura 2026.

¿Cuándo juega Toluca vs LAFC en la Concachampions 2026?

Toluca vs LAFC juegan vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026, el miércoles 6 de mayo a las 19:30 horas por FOX One.

En la otra semifinal, se enfrentan Tigres vs Nashville.