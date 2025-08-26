En las últimas horas ha trascendido que uno de los equipos grandes del futbol brasileño está interesado en uno de los pilares de Pumas y ya hasta habrían mandado una primera oferta para el traspaso del jugador.

En el mercado veraniego, la dirección deportiva de Pumas realizó varios fichajes interesantes e incluso se dice que han conformado uno de los mejores planteles del equipo en los últimos años.

Sin embargo, ahora los Universitarios podrían quedarse sin uno de los referentes del equipo ante el interés de un histórico del balompié brasileño por llevárselo en esta ventana de transferencias.

Dan a conocer que un gigante de Brasil quiere llevarse a un referente de Pumas

De acuerdo a información compartida por el periodista César Luis Merlo, el Vasco da Gama de Brasil quiere el fichaje de Nathan Silva y ya hasta habrían mandado una primera oferta de 5 millones de dólares a Pumas.

Nathan Silva ya le habría comunicado a la directiva de Pumas que no ve con malos ojos irse al Vasco da Gama, pues le ofrecen un contrato por tres temporadas para volver al balompié brasileño.

Nathan Silva con Pumas. (Emmanuel Martinez / MEXPSORT)

Pese a que directivos del conjunto auriazul han reconocido que existe una oferta por parte del equipo sudamericano, aún siguen analizándola debido a que el defensor es pieza clave bajo el esquema de Efraín Juárez.

Pumas espera liberar plaza de No Formado en México para traer a un delantero

Aunque Pumas prefiere darle salida al mediocampista peruano, Piero Quispe, no ha llegado una oferta desde el extranjero por él, por lo que tampoco verían mal la salida de Nathan Silva al Vasco da Gama.

Esto debido a que los Universitarios buscan reforzar la posición de centro delantero con un jugador extranjero, pero para eso antes deben concretar la salida de uno de los futbolistas No Formados en México que ya tienen en el plantel.

A pesar de que el cierre del mercado de fichajes está muy cerca, aún podría haber movimientos en Pumas debido al interés desde Brasil en Nathan Silva y a la intención del club de que salga Piero Quispe.