México vs Países Bajos se miden en las semifinales del Mundial Sub-17 Femenil, el miércoles 5 de noviembre; te decimos dónde y a qué hora ver el partido.
Después de dejar en el camino a Italia en los cuartos de final, México aspira a llegar a la final del Mundial Sub-17 Femenil, pero tendrá que hacerlo sobre la selección de Países Bajos.
México vs Países Bajos: ¿Dónde ver la semifinal del Mundial Sub-17 Femenil?
El miércoles 5 noviembre, México vs Países Bajos cerrarán las semifinales del Mundial Sub-17 Femenil.
Las plataformas ViX, TUDN y FIFA + transmitirán el partido semifinal, México vs Países Bajos.
México vs Países Bajos: ¿A qué hora ver la semifinal del Mundial Sub-17 Femenil?
La semifinal México vs Países Bajos en el Mundial Sub-17 Femenil está programada para iniciar a las 13 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: México vs Países Bajos
- Fase: Semifinal del Mundial Sub-17 Femenil
- Fecha: Miércoles 6 de noviembre de 2025
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Marruecos
- Transmisión: ViX, TUDN y FIFA +
¿Cómo llegó México a las semifinales del Mundial Sub-17 Femenil?
México avanzó a las semifinales del Mundial Sub-17 Femenil tras vencer a Italia 5-4 en tanda de penales.
En el tiempo regular, México e Italia igualaron en el Estadio Olímpico de Rabat, Marruecos.
Más tarde, la portera de México, Valentina Murrieta, atajó dos penaltis, incluido uno tras un gol italiano anulado por el VAR por una falta previa en el área mexicana.
La escuadra de México, dirigida por Miguel Gamero. mostró carácter y control por largos lapsos.
En la serie decisiva por la vía de los penaltis, México convirtió sus cinco cobros y, con la intervención de Murrieta selló el pase a semifinales.
¿Cómo llegó Países Bajos a las semifinales del Mundial Sub-17 Femenil?
Países Bajos también accedió a las semifinales del Mundial Sub-17 Femenil gracias a que fue mejor en la tanda de penaltis que su similar de Francia.
Tras la paridad con la que terminó el partido, Países Bajos fue la escuadra más certera desde los once pasos, para ganar y citarse con México en la semifinales del Mundial Sub-17 Femenil.