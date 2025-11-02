Este domingo 2 de noviembre se disputó el México vs Italia, partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial Femenil Sub-17, donde Valentina Murrieta se vistió de heroína al atajar tres penales.

Valentina Murrieta ya había sido diferencia a lo largo del torneo pero en estos cuartos de final sacó la casta para mantener el sueño mundialista en Marruecos al atajar tres penales que fueron clave para sacar el resultado.

Gracias a la actuación de la guardameta y de que el Tricolor hizo efectivo sus 5 cobros en la tanda de penales, las dirigidas por Miguel Gamero se medirán a Países Bajos en busca del pase a la Gran Final del torneo.

Valentina Murrieta, la portera que atajó tres penales en el México vs Italia Sub-17

México Femenil Sub-17 se metió a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17 que se celebra en Marruecos tras vencer 5-4 en la tanda de penales a Italia, en donde la figura fue la guardameta tricolor Valentina Murrieta.

En un apretado primer tiempo del México vs Italia, la portera Valentina Murrieta se convirtió en la heroína del Tri al atajar dos penales en el primer tiempo para así mantener vivo el sueño Tricolor en Marruecos.

Esos dos penales fueron importantes para mantener el empate sin goles al término de los 90 minutos y así mandar la definición a la tanda de penales donde una vez más volvió a ser clave al detener uno de los cinco disparos italianos.

¡Valentina Murrieta y dos penales parados en una primera mitad inolvidable! 🇲🇽#U17WWC

¿Quién es Valentina Murrieta, la portera que es figura en el Mundial Femenil Sub-17?

Valentina Murrieta es una joven portera de 17 años que ha sido la gran figura de México en el Mundial Femenil Sub-17 que se lleva a cabo en Marruecos, en donde mantuvo el cero en su arco ante Países Bajos y Camerún en la fase de grupos y Paraguay e Italia en la fase de eliminatoria.

Murrieta es portera del América Femenil donde se desempeña en el equipo Sub-19 con el cual ha ganado dos títulos en las categorías juveniles de la Liga MX Femenil y ha sido convocada en algunas ocasiones por Ángel Villacampa para ir a la banca del primer equipo.

“De más joven admiraba a Guillermo Ochoa y a Blanca Félix, opuestos los dos, de los equipos rivales, pero los seguía mucho” contó Valentina en entrevista para ESPN donde también reveló que escogió esa posición en la cancha por su papá.