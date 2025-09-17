Canelo Álvarez no sólo perdió en el ring ante Terence Crawford, también hizo el ridículo en cuanto a rating, pues un influencer registró números muy superiores en una pelea que también fue transmitida por Netflix.

Hablamos de la exitosa pelea entre el exboxeador Mike Tyson y el influencer Jake Paul, transmitida a través de Netflix el año pasado.

La audiencia del Canelo Álvarez vs Terence Crawford tuvo una audiencia simultánea de 41 millones en Netflix, una cifra inferior a la que registró la pelea del exboxeador Mike Tyson vs Jake Paul.

La pelea del influencer alcanzó los 108 millones de espectadores, una cifra que estuvo muy por encima de la que registró la pelea del Canelo Álvarez.

La nueva derrota para el Canelo Álvarez llega en medio de una ola de críticas a su carrera por su desempeño en el ring y la forma en la que fue superado por el boxeador estadounidense.

Las palabras del Canelo Álvarez tras la contundente derrota ante Terence Crawford

Canelo Álvarez perdió por decisión unánime ante Terence Crawford. El boxeador mexicano fue superado desde el primer round y cuando quiso reaccionar en busca del nocaut fue demasiado tarde.

Luego de la tercera derrota en su carrera, Canelo Álvarez se dijo orgulloso por su trayectoria, pero aceptó por humildad el doloroso revés.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, se lee en la publicación del Canelo Álvarez.

“No lo sé, ya veremos, no sé qué tenga que pasar, ahora mismo tengo que hablar con mi equipo. En dos semanas tengo un cumpleaños, quiero disfrutar mi victoria, no sé qué pasará”, dijo Crawford sobre una posible revancha al Canelo.