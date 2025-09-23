Ya han pasado varios días desde que el Canelo Álvarez cayó ante Terence Crawford en Las Vegas, sin embargo Juan Manuel Márquez ha revelado lo que le hizo falta al mexicano para ganar.

Juan Manuel Márquez, uno de los mejores boxeadores que ha dado México, habló sobre el decepcionante resultado de Canelo Álvarez ante Terence Crawford y, para él, hubo un detalle que hubiera cambiado el resultado final.

Esta caída significa un duro golpe para la carrera del boxeador tapatío, ya que puso fin al largo dominio que tuvo en la división de los supermedianos.

Juan Manuel Márquez revela qué le faltó al Canelo Álvarez para derrotar a Terence Crawford

Tras la victoria de Terence Crawford ante el Canelo Álvarez, Juan Manuel Márquez hizo un análisis sobre lo que le faltó al tapatío para ganar su última pelea.

En una entrevista como BLCK MNKY TV, Juan Manuel Márquez explicó que lo que le hizo falta a Canelo Álvarez para derrotar a Terence Crawford fue realizar más movimientos de cadera.

“Creo que a Canelo le hace falta más combinar, le hace falta más mover la cintura, ponerle más ritmo a su boxeo”, argumento el exboxeador mexicano que ha sido un duro crítico de la carrera de Canelo.

“No nada más concentrarse en golpes de poder porque prácticamente estaba queriendo conectar golpes de poner frente a un peleador que desde su guardia zurda estaba manejando bien la distancia, estaba manejando bien el jab, contragolpes perfectos y era la estrategia que le convenía a Crawford”, añadió Márquez.

Canelo Álvarez vs Crawford (David Becker / AP)

¿Cuándo volverá a pelear el Canelo Álvarez?

Luego de la pelea de Canelo Álvarez ante Terence Crawford, la expectativa ya está puesta en quién será el próximo rival del boxeador mexicano.

Tras caer ante Terence Crawford, Canelo Álvarez fue honesto y dijo que tomará un descanso para compartir tiempo con su familia para, posteriormente, analizar su siguiente paso en el boxeo.

Algunos reportes indican que Canelo volvería al ring en el 2026, sin embargo, todavía no hay más detalles sobre la fecha, sede y/o rival de esta posible pelea del tapatío.