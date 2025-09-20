La derrota sufrida por el Canelo Álvarez ante Terrence Crawford el pasado sábado 13 de septiembre no solamente lo habría dejado sin sus títulos de peso supermediano, sino que además descendió varios lugares en el ranking de los libra por libra.

Para sorpresa de muchos, Canelo Álvarez cayó ante Terrence Crawford en la que fue apenas la tercera derrota de su carrera en sus casi 20 años de trayectoria, algo que le está saliendo muy caro.

Y es que, uno de los medios especializado en boxeo más populares del mundo actualizó su ranking de peleadores libra por libra y Saúl Álvarez ya no figura en los primeros lugares tras perder contra Bud.

Canelo Álvarez cae varios lugares en prestigiosa lista de boxeadores libra por libra

The Ring, uno de los medios especializados en boxeo más conocidos en todo el planeta, compartió una actualización de su ranking sobre los mejores pugilistas libra por libra, donde sorpresivamente Canelo Álvarez cayó varios lugares.

Como era de esperarse, Terrence Crawford se adueñó de la cima de dicho listado debido a que venció a Canelo Álvarez y se convirtió en el campeón indiscutido de peso supermediano a sus 37 años de edad.

📋 The Ring’s latest pound-for-pound rankings:



‼️Terence Crawford officially climbs to the No. 1 spot following his historic victory over Canelo Alvarez, while the former undisputed super-middleweight champion drops two spots to No. 10.



Who do you think should be higher or… pic.twitter.com/Lh3S6nw7rn — Ring Magazine (@ringmagazine) September 16, 2025

Aunque el mexicano si aparece en la lista, aparece hasta el décimo lugar del top 10, por detrás de otros boxeadores de renombre como David Benavidez, Dmitry Bivol y Naoya Inoue.

¿Cuándo vuelve a pelear el Canelo Álvarez? Podría pedirle la revancha a Terrence Crawford

Luego de haber sufrido la tercera derrota de toda su carrera, el Canelo Álvarez se quedó sin todos los cinturones que tenía del peso supermediano y ahora es Terrence Crawford quien los posee.

El combate entre Canelo Álvarez y Terrence Crawford fue el segundo que el mexicano tiene firmado con Turki Al-Sheikh, asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudí, de tres a los que se comprometió.

Aún no se sabe la fecha y el rival con el que Saúl Álvarez tendrá el tercer combate del contrato que tiene, pero una de las posibilidades es que le pida la revancha a Bud por los títulos de peso supermediano.