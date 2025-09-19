Mientras Canelo Álvarez se mantiene en el centro de la escena por su reciente derrota ante Terence Crawford, Gennady Golovkin sale entre bambalinas para dejar entrever su regreso al boxeo.

¿Se imaginan una nueva pelea Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin? Pues el kazajo dejó abierta la posibilidad con una interesante declaración que ha encendido al mundo del boxeo.

Gennady Golovkin se convirtió en uno de los grandes contendientes del Canelo Álvarez, protagonistas de una trilogía histórica que tuvo como vencedor al mexicano con dos triunfos por uno del kazajo.

La última vez que se vieron las caras sucedió hace tres años, cuando Golovkin perdió por decisión unánime ante el pugilista mexicano.

¿Qué dijo Gennady Golovkin sobre su regreso al boxeo?

El pugilista kazajo Gennady Golovkin, retirado desde el 2022, habló sobre un posible regreso al boxeo y de inmediato encendió los rumores acerca de una nueva pelea contra Canelo Álvarez.

Si ¿por qué no? Me siento bien y siento que todavía tengo mis emociones por el boxeo. ¿Cuándo y contra quién? Ese es mi secreto?”, señaló Gennady Golovkin tras el Campeonato Mundial de Boxeo.

Actualmente, Gennady Golovkin se mantiene ligado al mundo de los puños, pero lejos del ring, pues está a cargo de la presidencia del organismo World Boxing.

7 years ago, Canelo Álvarez defeated Gennady Golovkin by MD12 to win the WBC & WBA middleweight titles, retain the lineal & win the vacant Ring middleweight titles. The fight was awarded Ring Magazine Fight of the Year.

pic.twitter.com/xVQ74fgyN1 — 𝑲𝒏𝒐𝒄𝒌𝒐𝒖𝒕 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒂𝒍𝒔 (@KOJournals) September 15, 2025

¿Qué seguirá en la carrera de Canelo Álvarez luego de la derrota ante Terence Crawford?

Luego de la dolorosa derrota ante Terence Crawford, Canelo Álvarez dejó entrever que seguirá en su carrera y no, no será una nueva pelea contra Gennady Golovkin, sino la revancha ante el boxeador estadounidense.

Canelo Álvarez perdió por decisión unánime ante Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, y tan pronto terminó la pelea fue cuestionado sobre una posible revancha contra el boxeador estadounidense.

“Me siento grandioso, si lo volvemos a hacer sería grande, vamos otra vez, la acepto. Mi legado ya ha sido grande y he tomado los riesgos que he querido. Me siento fuerte, me siento bien, pero fue un gran peleador y le doy todo el crédito, me siento bien, me siento fuerte como siempre”, señaló Canelo tras la derrota ante Crawford en Las Vegas.