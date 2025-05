Canelo Álvarez es considerado por algunos como uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia pero también ha sido muy criticado a lo largo de su carrera.

Pese a las críticas el Canelo Álvarez ha seguido adelante construyendo una gran carrera y aunque la fecha de caducidad de un boxeador no está escrita en los guantes, el mexicano sí la tiene clara.

En sus últimas conferencias el pugilista tapatío ha expresado con mayor frecuencia la palabra retiro y recientemente reveló que le quedan pocos años en el ring.

Aunque la decisión de retirarse del boxeo es personal y a veces un tanto difícil de tomar, para el Canelo todo está claro por lo que incluso ya dio la fecha y el último pendiente antes de decir adiós.

Canelo Álvarez revela cuándo y con quién será su retiro como boxeador profesional

Aunque físicamente el Canelo Álvarez luce bien y parece que puede seguir compitiendo, el propio pugilista reveló que le quedan solo tres años más en el ring pues siempre ha tenido presente a qué edad se quiere retirar.

“Obviamente puedo seguir peleando varios años más, pero uno tiene que ser consciente también de las cosas. Siempre he dicho que a los 37 años creo que es la edad correcta para retirarme y no que el boxeo me retire" expresó el pugilista mexiacno previo al arranque de su torneo “No Golf No Life”.

Actualmente el Canelo tiene contrato firmado con Turki Alalshikh, en donde le restan al menos dos años más en esta sociedad pero el mexicano quiere que su retiro sea con él.

“Pues sí, ahí está mi oportunidad de ir a Japón, de cumplir mi sueño de pelear en Japón. Esa es la oportunidad. Creo que ahí es donde, con él es con el que me voy a retirar seguramente” aseguró el campeón indiscutible de la división de los supermedianos.

Canelo Álvarez revela que su pelea ante Terrence Crawford será en sábado

Previo al arranque de su torneo de golf “No Golf No Life” que va por su cuarta edición, el Canelo Álvarez habló con los medios de comunicación sobre su próxima pelea.

Será en el mes de septiembre cuando Álvarez regrese a la actividad en el ring y lo hará ante el estadounidense Terrence Crawford, una pelea que había sido anunciada para el viernes 12 de septiembre pero que ahora se anuncia que cambiará de día.

“Ya ves mi tío, se le ocurren cosas a mi tío, pero apunta a que va a ser en Las Vegas el 13 de septiembre. Les dije que no peleo en viernes, que para nosotros mexicanos el sábado es más importante porque es nuestra fecha” sentenció el boxeador tapatío.