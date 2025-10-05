El FC Barcelona fue sorprendido por el Sevilla de Matías Almeyda que lo goleó en la Jornada 8 de LaLiga, el domingo 5 de octubre.

Después de la victoria del Real Madrid, el FC Barcelona estaba obligado a sumar en Sevilla, pero en lugar de eso, salió goleado por los pupilos de Matías Almeyda.

El Sevilla de Matías Almeyda da la campanada al golear al FC Barcelona

Con un marcador de 4-1, el Sevilla de Matías Almeyda goleó al FC Barcelona en la Jornada 8 de LaLiga.

Fue una victoria contundente a favor del Sevilla, misma que recibió con beneplácito el Real Madrid, que el sábado ganó su partido.

Y es que, la derrota del FC Barcelona en Sevilla, le costó dejar el liderato general de LaLiga en manos del Real Madrid.

ESTO ES EL SEVILLA FÚTBOL CLUB.#SevillaBarça pic.twitter.com/5agDiU49Oc — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2025

¿Cómo fue la goleada del Sevilla de Matías Almeyda sobre el FC Barcelona?

El Sevilla salió decidido a su cancha en busca de los tres puntos, y apenas a los 13 minutos, Alexis Sánchez abrió el marcador por la vía del penalti, sobre el FC Barcelona, que al final terminó goleado.

Más tarde, al minuto 36, Isaac Romero aumentó la ventaja a favor del equipo de Matías Almeyda; aunque Marcus Rashford acortó distancias poco tiempo después.

El segundo tiempo transcurrió con la ventaja del Sevilla en el marcador, misma que aumentó en los minutos finales, con goles de José Ángel Carmona y Akor Adams.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de LaLiga tras la goleada del Sevilla sobre el FC Barcelona?

Con la derrota en Sevilla, el FC Barcelona perdió el liderato de LaLiga, que tras ocho jornadas está en poder del Real Madrid.

El Real Madrid derrotó al Villarreal para llegar a 21 puntos, dos más que el FC Barcelona, vapuleado en Sevilla por el equipo de Matías Almeyda.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona en LaLiga?

El FC Barcelona tendrá que aprovechar que LaLiga se detiene por la Fecha FIFA para analizar la goleada sufrida en Sevilla.

De tal forma, el FC Barcelona volverá a jugar en LaLiga el sábado 18 de octubre cuando reciba al Girona en la Jornada 9.