El FC Barcelona ha sufrido un nuevo golpe previo a enfrentar al PSG en su segundo partido en la Champions League, ya que dos de sus estrellas se han lesionado.

Tras la revisión a sus jugadores, FC Barcelona confirmó que dos de sus jugadores más influyentes no podrán estar disponibles para el próximo compromiso frente al PSG.

Estas ausencias obligarán a Hansi Flick a reestructurar la alineación titular y buscar alternativas que mantengan la competitividad del equipo en un duelo crucial.

FC Barcelona sufre la baja de dos figuras clave para enfrentar al PSG

El FC Barcelona confirmó la baja de dos de sus jugadores más importantes para el duelo ante el PSG.

A través de sus redes sociales, el FC Barcelona anunció que Raphinha y Joan García se unen a su larga lista de lesionados en este inicio de temporada.

Raphinha sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho, con un tiempo de recuperación estimado de tres semanas, lo que lo dejará fuera de varios compromisos clave.

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧



Player Raphinha has an injury to the middle third of the femoral biceps in his right thigh. The estimated recovery time is around 3 weeks. pic.twitter.com/wZQn96p9l4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025

Por otro lado, Joan García padece una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Su regreso dependerá de la evolución, con un periodo estimado de recuperación entre cuatro y seis semanas.

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧



Player Joan Garcia has suffered a tear of the internal meniscus in his left knee.



Tomorrow, he will undergo arthroscopic surgery performed by Dr. Joan Carles Monllau.



The estimated recovery time is between 4 and 6 weeks, depending on his progress. pic.twitter.com/cGRzVuRuaE — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025

Otras de las bajas son: Gavi, Alejandro Balde, Fermín López y Marc-André ter Stegen. Sin embargo, una de las buenas noticias es el regreso de Lamine Yamal.

FC Barcelona vs PSG: ¿Cuándo y a qué hora es el partido de la Champions League?

El FC Barcelona recibirá al PSG en el Estadio Olímpico de Montjuic el miércoles 1 de octubre del 2025, en un duelo correspondiente a la fase de grupos de la Champions League.

El choque representa un desafío importante para el FC Barcelona, quienes buscarán aprovechar la localía y sumar puntos clave frente a uno de los clubes más fuertes del continente.

Por su parte, el PSG llega como el actual campeón del torneo y buscará imponer su autoridad.