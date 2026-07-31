Cruz Azul vs Atlas inician la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, y el pronóstico es 1-0 a favor de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 31 de julio.
Cruz Azul vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil
Cruz Azul 1-0 Atlas es el pronóstico de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
Cruz Azul 1-0 Atlas.
Cruz Azul vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Atlas en el torneo de Apertura 2026.
Cruz Azul
- Portera: Jennifer Amaro
- Defensas: Edith Carmona, Ivonne González, Ximena D’Acosta y Thaiz Hernández
- Mediocampistas: Dalia Molina, Lia Martínez y Brenda Valenzuela
- Delanteras: Danielle Fuentes, Meibi Reyes y Valeria Valdez
Atlas
- Portera: Daniela Solera
- Defensas: Maritza Maldonado, Paola García, Kenya García y Daniela Cruz
- Mediocampistas: Karen García, Zellyka Arce y Susan Bejarano
- Delanteras: Brenda Cerén, Paola Alemán y María Paula Salas
Cruz Azul vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil
Cruz Azul vs Atlas serán las escuadras encargadas de abrir la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Viernes 31 de julio a las 19 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Atlas
- Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Unidad Deportiva Centenario
- Transmisión: YouTube y ViX