Cruz Azul vs Atlas inician la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, y el pronóstico es 1-0 a favor de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 31 de julio.

Cruz Azul vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

Cruz Azul 1-0 Atlas es el pronóstico de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

Cruz Azul 1-0 Atlas.

Cruz Azul vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Atlas en el torneo de Apertura 2026.

Cruz Azul

  • Portera: Jennifer Amaro
  • Defensas: Edith Carmona, Ivonne González, Ximena D’Acosta y Thaiz Hernández
  • Mediocampistas: Dalia Molina, Lia Martínez y Brenda Valenzuela
  • Delanteras: Danielle Fuentes, Meibi Reyes y Valeria Valdez

Atlas

  • Portera: Daniela Solera
  • Defensas: Maritza Maldonado, Paola García, Kenya García y Daniela Cruz
  • Mediocampistas: Karen García, Zellyka Arce y Susan Bejarano
  • Delanteras: Brenda Cerén, Paola Alemán y María Paula Salas
Cruz Azul vs Rayadas: Pronóstico y posibles alineaciones de la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.
Cruz Azul vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Cruz Azul vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

Cruz Azul vs Atlas serán las escuadras encargadas de abrir la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Viernes 31 de julio a las 19 horas por YouTube y ViX.

  • Partido: Cruz Azul vs Atlas
  • Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Unidad Deportiva Centenario
  • Transmisión: YouTube y ViX