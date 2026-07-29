La Concacaf rechazó con firmeza la propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de crear una filial comercial con inversión privada para administrar los derechos del Mundial 2030.

“Concacaf solo tuvo conocimiento de este asunto a través de informes de los medios y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa. Estamos profundamente preocupados por la falta de debido proceso” Concacaf

El organismo regional lamentó haberse enterado del plan de manera indirecta y se sumó a las críticas de la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos.

El proyecto, denominado FIFA Forward Enterprise, busca concentrar transmisión, patrocinios y boletaje, con una valuación de 20 mil millones de dólares y venta de acciones a fondos privados.

Postura dura de la Concacaf ante el proyecto de Infantino

A través de una publicación en sus redes sociales, la Concacaf compartió su decepción por no haber existido alguna discusión con los organismos de gobierno relevantes y las partes interesadas en los asuntos de la FIFA y del Mundial.

“Como líderes en el fútbol, somos los custodios del deporte. Colectivamente, la FIFA, las Confederaciones y cada Asociación Miembro tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del deporte” Concacaf

Gianni Infantino ejerce presión para acelerar su plan de "privatizar" el Mundial (AP )

Concacaf se une a la negativa de privatizar ganancias del Mundial

Alineada con la UEFA y la Asociación de Clubes de Fútbol Europeos, la Concacaf rechaza la idea de ceder porcentajes del Mundial a empresas privadas.

La propuesta del llamado FIFA Forward Enterprise ha generado descontento, pues Infantino pretende crear esa filial comercial para concentrar los derechos de transmisión, patrocinios, boletaje y licencias de los grandes torneos del mundo.

El plan de Infantino busca valuar dicha compañía en 20 mil millones de dólares y captar hasta 4 mil 200 millones de dólares vendiendo acciones minoritarias a fondos de inversión privados.