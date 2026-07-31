Carlos Cordeiro, asesor senior de Gianni Infantino en la FIFA, habría renunciado el viernes 31 de julio de 2026 debido a su propuesta de creación de Forward Enterprise.

De acuerdo con Sky Sport News, el asesor más cercano de Gianni Infantino presentó su renuncia con efecto inmediato como forma de protesta ante la intención de vender participaciones en la Copa del Mundo a inversores privados.

De acuerdo con Carlos Cordeiro, la venta de participaciones por 4.2 millones de dólares “no tiene sentido” ya que la FIFA no necesita de recursos financieros extraordinarios.

Esto se suma a los pronunciamientos en contra de este plan que incluiría a inversionistas cercanos a Donald Trump, que, según las asociaciones y federaciones de fútbol, se trata de la venta del deporte.

“No he tenido nada que ver”, aclara Carlos Cordeiro tras renuncia a la FIFA

Carlos Cordeiro, el asesor más cercano a Gianni Infantino anunció su renuncia irrevocable a la FIFA ante el planteamiento de vender participaciones en el Mundial 2026 para mostrar su oposición.

Esta renuncia se dio debido a su desacuerdo con la polémica propuesta de la FIFA para la creación de la filial Forward Enterprise (FFE) para la venta de participaciones en la Copa del Mundo.

De acuerdo con Carlos Cordeiro, no podía quedarse de brazos cruzados “mientras la FIFA se plantea vender una participación en el Mundial”.

“Quiero dejar claro que no he tenido nada que ver con esta propuesta y que me opongo a ella de forma inequívoca” Carlos Cordeiro

Asimismo, reclamó que la venta del activo más valioso del futbol para recaudar 4.2 millones de dólares “no tiene mucho sentido”.

“Vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar $4.2 mil millones de dólares no tiene mucho sentido. Supone hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”

La venta de la Copa del Mundo “es un mal acuerdo” para la FIFA y el fútbol: ex asesor de Infantino

Por otra parte, el ex asesor de Gianni Infantino señaló que la venta de participaciones de la Copa del Mundo a través de Forward Enterprise “es un mal acuerdo” para las federaciones de la FIFA y para el fútbol.

“Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte”

Por otra parte, Carlos Cordeiro aseguró que la FIFA no necesita de recursos financieros extraordinarios.

Asimismo, resaltó que si las federaciones o las asociaciones miembro “consideran que se necesita una inversión adicional para desarrollar este deporte, la FIFA ya tiene la capacidad financiera para proporcionar ese apoyo a partir de sus recursos actuales”.