Alina Luz Akselrad, Miss Mundo Argentina 2025, usó un vestido con fotos de Lionel Messi como homenaje al astro argentino en Miss Mundo 2026.

El sábado 5 de septiembre se realizó la edición 73 de Miss Mundo 2026 y Alina Luz Akselrad ser ‘robó las miradas’ al usar un vestido con fotos de las diversas etapas de la carrera de Messi durante la gala final del certamen.

Vestido de Lionel Messi se roba el protagonismo en Miss Mundo 2026

El vestido celeste de Alina Luz Akselrad fue diseñado por Aurelio Martínez, con diseño gráfico de Iván Villanueva.

Esta prenda consistía en ion corset con los colores de la playera de la Selección Argentina, con detalles de pedrería y un torero blanco con líneas azul celeste, con toques dorados y estrellas.

La parte más llamativa era la falda que tenía fotos de Lionel Messi desde que era pequeño y era parte del club argentino Newell’s Old Boys.

Alina Luz Akselrad, Miss mundo Argentina 2025 (Instagram/@alinaakselra)

En la parte delantera de la falta se mostraba el rostro de Messi y en la parte de abajo había fotos de él sosteniendo la Copa del Mundo.

Otras de las imágenes que llamaban la atención del vestido era una donde ‘La Pulga’ sostenía el Balón de Oro.

El vestido de gala de Alina Luz Akselrad para Miss Mundo 2026 es un homenaje a Messi, quien acaba de anunciar su retiro de las Selección Argentina.

El vestido se volvió viral en redes sociales, pues fans de Messi aplaudieron el detalle de Alina Luz Akselrad.

Hasta el momento, Lionel Messi no ha reaccionado al homenaje de Alina Luz Akselrad en Miss Mundo 2026.

Alina Luz Akselrad rindió un homenaje a Maradona en 2021

No es la primera vez que Alina Luz Akselrad muestra su admiración por astros del fútbol argentino, pues en 2021 sorprendió al usar un vestuario con el rostro de Maradona en Miss Argentina.

La modelo usó un uniforme de fútbol para la pasarela de ‘trajes típicos’ y debajo de su camiseta de la Selección Argentina usó otra con la imagen de Diego Armando Maradona.