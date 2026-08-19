A un mes de que la Selección Argentina perdiera la final del Mundial frente a España, Claudio Tapia, presidente de la AFA, exigió disculpas a quienes “sembraron odio” contra la Albiceleste.

A través de una publicación en las redes sociales, Claudio Tapia destacó que ha pasado “un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”.

" Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: Nos equivocamos. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo" Claudio Tapia, presidente de la AFA

Claudio Tapia está dolido por las mentiras alrededor de la Selección Argentina

Claudio Tapia aceptó que haya críticas, pero no acepta las mentiras que según su punto de vista rodearon a la Selección Argentina.

La publicación de Claudio Tapia se dio en referencia a los señalamientos acerca de la “ayuda” que recibió la Selección Argentina durante el Mundial 2026, teoría enfocada en polémicas decisiones arbitrales.

“Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones” Claudio Tapia, presidente de la AFA

Tapia señaló no entender cómo siguen sus vidas de manera normal los que “orquestaron” la campaña en contra de la Selección Argentina, diciendo que los valores no se negocian.

“Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa. Mientras tanto, los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores siguen con la frente en alto” Claudio Tapia, presidente de la AFA

Claudio Tapia dice que la Selección Argentina no quedó a deber nada

Claudio Tapia, presidente de la AFA, valoró que los jugadores de la Selección Argentina terminaron el Mundial 2026 con la frente en alto.

Como subcampeona del mundo, la Selección Argentina, reiteró Tapia, dejó todo en la cancha.