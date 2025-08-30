Los Rayados de Monterrey quieren soltar otro bombazo para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pues se reveló que los regios están cerca de cerrar la llegada de Borja Mayoral.

Y es que en las últimas horas trascendió que Getafe y los Rayados de Monterrey han iniciado conversaciones por Borja Mayoral, delantero español que actualmente milita en la liga española.

El periodista Willie González aseguró que las pláticas entre ambos equipos han avanzado, sin embargo, aún quedan detalles por definir antes de hacer el anunció oficial del traspaso del futbolista ex del Real Madrid.

El periodista también reveló que Rayados de Monterrey se llevaría a Borja Mayoral en calidad de préstamo, pero aún está en duda si se incluirá la opción de compra, situación que se resolvería a más tardar en las próximas 48 horas.

La llegada de Borja Mayoral sería un bombazo para los Rayados de Monterrey debido a que desde hace tiempo quieren a un delantero de jerarquía internacional que pueda figurar en la Liga MX como ha sido Gignac con los Tigres.

El español ha tenido una buena carrera por Europa, ya que ha estado en clubes como el Real Madrid, Roma y Levante, por lo que su calidad y capacidad goleadora demuestran que tiene nivel para la Liga MX.

En caso de concretarse la negociación entre los regios y el Getafe, Borja Mayoral se convertiría en una pieza fundamental para el esquema táctico del DT Domenec Torrent, quien tendría a una figura de talla mundial con experiencia en el futbol de élite y con el perfil para marcar diferencia en los partidos de los Rayados de Monterrey.

¿Qué le ofrece Rayados de Monterrey a Borja Mayoral?

Reportes indican que, los Rayados de Monterrey le ofrecieron a Borja Mayoral un contrato por 4 años y 8 millones de dólares más dos variables.

Asimismo, se reveló que le propusieron que en México pagará menos impuestos que en España, lo que sería un punto clave para que Borja Mayoral acepte firmar con los regios.