El jersey de la Selección Mexicana que lleva a un proyecto más con Adidas en casi 20 años de colaboración, es el más vendido del Mundial 2026 por encima de eminencias en el futbol.

Sin embargo, ha trascendido que la ganancia de Adidas va muy por encima del pago que se hizo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por el uso del Calendario Azteca en el jersey.

Jersey de la Selección Mexicana por el Mundial 2026 es la más vendida en el mundo

Un comunicado hecho por Adidas, detalló que el jersey de la Selección Mexicana que se realizó para el Mundial 2026, es el más vendido del mundo pese a las quejas de su elevado costo.

Según las cifras, el jersey de aficionado que tiene el Calendario Azteca en la parte delantera, ha sido el más vendido de Adidas con 5 millones de playeras vendidas. Esto incluso por encima de selecciones como la de Alemania y España que también maneja la marca y que son populares en el futbol.

El mexicano Raúl Jiménez abraza a su compañero Roberto Alvarado, a la derecha, tras marcar el segundo gol de su selección durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Las ventas del jersey de la Selección Mexicanas están distribuidas con 50% en México y el 50% en Estados Unidos.

Por otra parte, José Yuste informó con Azucena Uresti que el jersey verde de la Selección Mexicana es el más vendido, aunque también hay en color negro y blanco como alternativa.

Jorge Dionne, general manager de Adidas en entrevista con Expansión, declaró que este jersey está haciendo historia porque podría convertirse en el más vendido de toda la línea de la Selección Mexicana en casi 20 años de trabajo conjunto.

El éxito del jersey de la Selección Mexicana se ha dado pese a las ausencias de jugadores para el Mundial 2026 que llevó a críticas de los aficionados.

Adidas pagó 41 pesos al INAH por diseño del jersey de la Selección Mexicana

El jersey de la Selección Mexicana en color verde ha sido el más vendido en el mundo durante el Mundial 2026, informó Adidas. Aunque ha llamado la atención el pago que tuvieron que hacer al INAH por el diseño que usaron en el.

Al usarse el Calendario Azteca en la parte frontal del jersey de la Selección Mexicana, Adidas habría pagado 41 pesos en permisos al INAH.

Sin embargo, ha llamado la atención lo menor que es esta cifra en comparación de las ganancias, pues cada jersey costaba al público alrededor de 3 mil pesos y Adidas ha declarado que han vendido 5 millones de playeras.

Es decir, Adidas estaría obteniendo una ganancia de 15 mil millones de pesos, aproximadamente.