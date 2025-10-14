El Mundial 2026 está a 241 días, y todavía no se conoce el jersey que la Selección Mexicana va a usar en casa. Sin embargo ya se sabe la sede y la fecha para su presentación, eso sí, no será en México.

Y es que quedan pocos espacios para que la Selección Mexicana presente esta nueva playera del Mundial 2026, que dicho sea de paso, ya se conoce por varias filtraciones.

El tiempo se viene encima, son pocas las Fechas FIFAS que quedan de preparación para la Copa del Mundo. En noviembre será la última del 2025, y de ahí hasta marzo del 2026.

Hablando de rendimiento, preocupa, pues Javier Aguirre ya no tiene tiempo para intentar mejorar a su equipo. Colombia los exhibió en este octubre y todavía les falta Ecuador.

Jersey Selección Mexicana: Revelan sede y fecha para la presentación del uniforme del Tri en el Mundial 2026

Como vimos, la Selección Mexicana le quedan muy pocos partidos de preparación para el Mundial 2026. Y es en estos que quiere presentar su nuevo jersey, entre más antes mejor para la venta.

Según David Faitelson, la Selección Mexicana presentará su nueva playera para el Mundial 2026 en la Fecha FIFA de noviembre, específicamente ante Paraguay.

La cosa es que será para los aficionados de Estados Unidos, claro, pensado completamente a ese mercado. Y es que el encuentro será en Texas el 18 de noviembre.

¿Cómo es el jersey de la Selección Mexicana que usará para el Mundial 2026?

La realidad es que ya se conoce el jersey que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026. Existieron varias filtraciones para el de local y visitante.

Adidas decidió jugarle a la nostalgia, pues se inspiró en un diseño que la Selección Mexicana usó en Francia 1998. La segunda equipación es blanca y para algunos aficionados es mejor.