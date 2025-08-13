Hace unos meses, se filtró el que sería el jersey de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y en redes sociales, las críticas no se hicieron esperar debido a que el diseño no fue del gusto de la afición, razón por la que Adidas, patrocinador del Tricolor, decidió echar marcha atrás y hacer otra camiseta.

Esta vez, el sitio especializado en playeras de futbol, Footy Headlines, filtró el que sería el nuevo jersey de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, el cual evoca la añoranza de la Copa del Mundo de Francia 1998 por el Sol Azteca de fondo; sin embargo, las opiniones resultaron divididas entre los aficionados en redes sociales.

Vale resaltar que después de dos años, México volverá a usar el verde en su camiseta estelar toda vez que los últimos diseños habían sido predominantemente negros, situación poco común dado que el uniforme estelar del Tricolor fue tradicionalmente verde.

El nuevo jersey de México para el Mundial 2026 divide opiniones

Como suele suceder en redes sociales, el nuevo jersey de México para el Mundial 2026 que se filtró generó opiniones divididas toda vez que algunos aficionados quedaron conformes con el diseño, mientras que otros tantos se mostraron a disgusto sobre todo por el logo del escudo al centro de la camiseta.

“Digo, si ya le iban a poner estar figuras le hubieran puesto el calendario original y ya, no sé porqué la necesidad de modernizarla si la original con el calendario maya estaba increíble. Aún así no es fea como dicen, a mi me gusta”, “Que les costaba poner el calendario azteca tal cual es”, “Estaría bien sin escudo, el del pecho se mira bien”, fueron algunas de las opiniones divididas del nuevo jersey de México para el Mundial 2026.

Por ahora, no hay alguna confirmación de que oficialmente vaya a ser este el nuevo jersey de México para el Mundial 2026 y en el papel, la presentación por parte de Adidas se llevará a cabo antes de que termine el 2025.

🚨🇲🇽 BREAKING: MEXICO’S HOME JERSEY FOR THE 2026 WORLD CUP HAS BEEN LEAKED! 🤯



The new design is “inspired” by the 1998 World Cup home kit. Thoughts? 👕🏆



Via @Footy_Headlines pic.twitter.com/pbQn5LSgp7 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 13, 2025

Otros detalles del jersey de México que se filtró previo al Mundial 2026

Si bien, el Sol Azteca de fondo es el punto predominante en el que sería el nuevo jersey de México para el Mundial 2026, hay otros detalles que vale la pena mencionar y que resaltan en la camiseta que utilizarían como locales en la justa veraniega.

De entrada, el jersey de México para el Mundial 2026 luce vivos en rojo y blanco tanto en las mangas como en el cuello, el cual tiene una forma en v. Además, se encuentran las tradicionales franjas de la marca patrocinadora en los hombros de la playera.

Por ahora, solamente resta esperar la presentación oficial de toda la indumentaria de México para el Mundial 2026, pero mientras tanto, los aficionados han comenzado a darse una idea de como lucir el Tricolor durante la siguiente Copa del Mundo en la que al menos tres de sus partidos serán en territorio nacional.