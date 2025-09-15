La derrota del Canelo Álvarez ante Terence Crawford sigue generando reacciones en redes sociales y una de ellas fue la de Julio César Chávez Jr., quien reventó al boxeador mexicano.

Fue a través de su historia de Instagram que Julio César Chávez Jr., opinó sobre el motivo por el que él cree que el Canelo Álvarez no logró quedarse con la victoria ante Crawford.

“Creo que Canelo físicamente estaba disminuido, me dio la impresión que sus piernas no estaban bien y no funcionaron para usar la potencia y su capacidad de reacción”, publicó el hijo de Julio César Chávez en sus redes sociales.

“Físicamente estaba disminuido”, hasta Julio César Chávez Jr. revienta al Canelo Álvarez tras su derrota vs Crawford

Pese a las polémicas que ha tenido Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda del boxeo mexicano mostró su deseo porque el Canelo Álvarez pueda tener su revancha ante Crawford y con ello, pueda recuperar sus campeonatos supermedianos.

“Espero y deseo que en la revancha se desquite y gane la pelea”, agregó Julio César Chávez Jr., quien el pasado mes de agosto saliera de la cárcel en la que se encontraba en Hermosillo, Sonora, luego de ser extraditado de Estados Unidos y un juez le permitiera enfrentar su proceso en libertad condicional por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Julio César Chávez Jr. le manda mensaje al Canelo Álvarez. (CAPTURA DE PANTALLA)

Cabe mencionar que durante el combate de Canelo Álvarez contra Crawford solo se vio a su padre Julio César Chávez, quien viajó hasta Las Vegas para ser testigo de la pelea que terminó perdiendo el boxeador mexicano.

Óscar de la Hoya se burló del Canelo Álvarez

Pese a que Julio César Chávez Jr., deseó que el Canelo Álvarez pueda tener su revancha, hubo quien sí se burló del boxeador mexicano, el cuál fue Óscar de la Hoya.

“Se los dije idiotas... ¿qué acaban de ver? yo solo hablo de los hechos”, dice en el clip donde utilizó una playera con un pedazo de carne y la leyenda “eat more meat” (come más carne), en alusión a la polémica de dopaje que el Canelo Álvarez tuvo hace unos años en el que aseguró haber sido víctima de la ingesta de carne contaminada.