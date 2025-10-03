Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlider del Cartel de Sinaloa, pidió en cartas el retiro de las Medidas Administrativas Especiales (SAM) antes de que le de un infarto o se vuelva loco, como él mismo dijo.

El exlíder del Cártel de Sinaloa teme por su vida y salud dadas las condiciones de encierro en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, de Estados Unidos, ya que se encuentra dentro de cuatro paredes sin hacer nada.

En diversas cartas a una Corte de Colorado manifestó que no tiene nada que hacer y que nos es parte de ningún programa de estudio o empleo y que su actividad física también se ha reducido.

“Me la paso sin hacer nada en mi celda... me estoy enfermando y me voy a volver loco” Joaquín 'El Chapo' Guzmán

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán revela por qué podría sufrir un infarto

Milenio publicó una serie de cartas inédias escritas por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán entre 2023 y 2024 y enviadas a una Corte de Colorado.

En ellas dijo que podría sufrir un infarto y que no puede descansar debido a que ingresan a su celda una especie de aire caliente por las noches.

Ello hace que tenga dolor corporal, palpitaciones y suba su presión arterial lo que dijo le podría generar el mencionado infarto.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán sufre depresión y pide ver a sus hijas antes de morir

En las mencionadas cartas se revela que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán sufre depresión, pérdida de memoria y falta de atención médica ya que no ha sido atendida una alergia que tiene.

Ante ello, ha pedido por lo menos ver y hablar con sus hijas menores gemelas o su hermana, a fin de que no pierda la cordura y ante lo que piensa será su muerte en la prisión de ADX Florence, en Colorado.