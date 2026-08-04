Son cuatro empresas las que suenan con fuerza para ser los posibles compradores de SuKarne, el mayor exportador de carne de México:

Tyson Foods Cargill JBS National Beef Packing

Conocidas como las “Cuatro Grandes” por controlar el 85% del mercado estadounidense, se rumora que alguna de estas podría hacerse de la corporación de Jesús Vizcarra Calderón por más de 2 mil millones de dólares.

Sin embargo, la posible venta se encontraría en una fase inicial y la misma no ha sido confirmada por SuKarne, ni por las financieras involucradas BBVA y Rabobank.

Posibles compradores de SuKarne (Especial)

Tyson Foods y JBS podrían hacerse de SuKarne

Tyson Foods suena con gran fuerza para comprar SuKarne, pues la multinacional estadounidense, fundada en 1935, es reconocida como uno de los mayores procesadores de pollo, res y cerdo a nivel mundial.

La empresa —que cotiza en la Bolsa de Nueva York— reportó ventas por 13 mil 870 millones de dólares en el tercer trimestre fiscal de 2026, casi sin cambios respecto al año anterior.

JBS, empresa brasileña, es otra empresa que podría hacerse de la mexicana, pues cuenta con presencia en más de 20 países, 280 mil empleados y con un reciente debut en la Bolsa de Nueva York.

Posibles compradores de SuKarne (Especial)

Cargill y National Beef también podrían comprar SuKarne

Otra posible empresa interesada en SuKarne es Cargill, uno de los mayores conglomerados privados del mundo, fundada en 1865 en Estados Unidos, con operaciones en más de 70 países.

Aunque es conocida por su negocio de granos e ingredientes alimentarios, la adquisición de SuKarne sería un gran impulso para la empresa en el sector cárnico.

Por último, National Beef Packing Company, una de las mayores procesadoras de carne de res en Estados Unidos, también podría atraer a SuKarne y contralarla junto a la brasileña Marfrig.