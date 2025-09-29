Una de las joyas del AC Milán que es titular con el equipo rossonero parece que le coquetea al América, pues le dio like a una publicación en donde aparece Allan Saint-Maximin.

Se trata de Rafael Leao, quien también es compañero de Santiago Giménez, y que en ocasiones pasadas ya ha sido tentado por algunos equipos de la Liga MX, por lo que el like en la publicación de Allan Saint-Maximin no pasó desapercibido por los aficionados.

Cabe mencionar que el jugador francés del América tuvo una destacada actuación en el último juego de las Águilas contra Pumas en el Clásico Capitalino, dicho encuentro que, al parecer fue visto por Rafael Leao.

Rafael Leao le dio like a este post en Instagram de Allan Saint-Maximin en el América😎💛 pic.twitter.com/c63ofAlpK0 — Roberto Haz (@tudimebeto) September 29, 2025

¿Rafael Leao quiere jugar en la Liga MX?

Hace unas semanas, Rafael Leao ya había dado un guiño a la Liga MX cuando el jugador portugués comentó una publicación de Luka Romero en donde el jugador de Cruz Azul compartió un gol que hizo con La Máquina.

Rafael Leao solamente escribió: “Daleee”, pero esto bastó para encender las redes sociales y que los aficionados pidieran su llegada a la Liga MX.

Rafael Leao comentó una publicación de Luka Romero. (CAPTURA)

A pesar de que dicho comentario del portugués emocionó a más de un fan de Cruz Azul, la realidad es que el comentario de Rafael Leao fue más por Luka Romero, pues ambos compartieron vestidor durante el paso del mexicano por el AC Milán.

Ahora, con el like en la publicación donde aparece Allan Saint-Maximin, los aficionados azulcremas le piden a Rafael Leao que venga a jugar al América y se convierta en compañero del futbolista francés.

¿Cómo le va al AC Milán y a Rafael Leao en la Serie A?

Rafael Leao es un jugador constante en el cuadro titular del AC Milán y actualmente el equipo rossonero pasa por un buen momento en la Serie A.

El AC Milán junto Rafael Leao es líder de la competición con 4 partidos ganados y solo 1 perdido, además de contar con 12 puntos.