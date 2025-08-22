La Jornada 1 de la Serie A enfrenta a AC Milan de Santiago Giménez con el Cremonese; te decimos fecha, horario y dónde ver al futbolista mexicano.

AC Milan jugó su primer partido oficial de la temporada ganando en la Copa de Italia, duelo en el que Santiago Giménez dio una asistencia.

AC Milán vs Cremonese: Pronóstico del partido de Santiago Giménez en la Serie A

El pronóstico en la Jornada 1 de la Serie A es que AC Milan ganará 3-1 a Cremonese, con Santiago Giménez en la cancha.

AC Milán vs Cremonese: Posibles alineaciones del partido de Santiago Giménez en la Serie A

El AC Milan recibirá al Cremonese en la Jornada 1 de la Serie A, con esta posible alineación.

Maignan Tomori Ricci Pavlovic Álex Jiménez Fofana Musah Estupiñán Santiago Giménez Rafael Leao Christian Pulisic

El Cremonese pondrá esta posible alineación en la Jornada 1 de la Serie A contra el AC Milan de Santiago Giménez.

Emil Audero Bianchetti Baschirotto Barbieri Pezzella Vandeputte Grassi Collocolo Zerbin Bonazzoli Manuel de Luca

Fecha para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan

El sábado 23 de agosto se miden AC Milan de Santiago Giménez vs Cremonese, en la Jornada 1 de la Serie A.

Hora y canal para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan

A las 12:45 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido del mexicano Santiago Giménez, quien con AC Milan recibe a Cremonese en la Jornada 1 de Serie A.

Disney + transmitirá el partido AC Milan vs Cremonese, el sábado 23 de agosto a las 12:45 horas, como parte de la Jornada 1 de la Serie A en la que Santiago Giménez podría ser titular.

Partido: AC Milan vs Cremonese

Fase: Jornada 1 de la Serie A

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio San Siro

Transmisión: Disney +

¿Cómo llega Santiago Giménez al inicio de la temporada de la Serie A con AC Milan?

Santiago Giménez y AC Milan enfrentaron la primera ronda de la Copa de Italia, el domingo 17 de agosto de 2025.

El AC Milan avanzó a la siguiente ronda de la Copa de Italia, partido en el que Santiago Giménez dio una asistencia para llegada de uno de los goles.

¿Cómo quedó el AC Milan en la Copa de Italia?

El AC Milan derrotó 2-0 a Bari en la primera ronda de la Copa de Italia, por lo que Santiago Giménez y compañía seguirán adelante en busca de llegar lejos en la competencia.

El siguiente rival del AC Milan de Santiago Giménez en la Copa de Italia, será el equipo Lecce en la segund ronda del torneo, el 24 de septiembre de 2025.