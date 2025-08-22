En la Jornada 6 de la Liga MX, Cruz Azul vs Toluca se enfrentan en un atractivo partido; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones.
Cruz Azul vs Toluca es el partido estelar del sábado 23 de agosto, como parte de la Jornada 6 de la Liga MX.
Cruz Azul vs Toluca: Pronóstico alineaciones en la Jornada 6 de la Liga MX
El pronóstico del partido Cruz Azul vs Toluca en la Jornada 6 de la Liga MX, es empate 2-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.
Cruz Azul vs Toluca: Posibles alineaciones en la Jornada 6 de la Liga MX
Cruz Azul recibirá al campeón Toluca con esta posible alineación, en la Jornada 6 de la Liga MX.
- Kevin Mier
- Karol Velázquez
- Willer Ditta
- Erik Lira
- Chiquete Orozco
- Carlos Rotondi
- César Rivero
- Carlos Rodríguez
- José Paradela
- Gabriel Fernández
- Ángel Sepúlveda
Toluca buscará la victoria en cancha de Cruz Azul con esta posible alineación.
- Luis García
- Diego Barbosa
- Jesús Gallardo
- Federico Pereira
- Everardo del Villar
- Jesús Angulo
- Franco Romero
- Nicolás Castro
- Marcel Ruiz
- Paulinho
- Helinho
Cruz Azul vs Toluca: A qué hora ver a La Máquina en la Jornada 6 de la Liga MX
El sábado 23 de agosto, Cruz Azul vs Toluca juegan el partido de la Jornada 6 de Liga MX a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.
Cruz Azul vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX?
Las plataformas TUDN y ViX Premium, así como el Canal 5 transmitirán el partido Cruz Azul vs Toluca, duelo correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX.
- Partido: Cruz Azul vs Toluca
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025
- Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: TUDN, ViX Premium y Canal 5
¿Cómo llegan Cruz Azul y Toluca al partido de la Jornada 6 de Liga MX?
Cruz Azul venció a Santos en la Jornada 5 de la Liga MX, y buscará ligar victorias como local derrotando a Toluca.
Con marcador de 3-2, Cruz Azul ganó a Santos para llegar a 11 puntos en el tercer lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.
La Jornada 5 de la Liga MX enfrentó a Toluca con Pumas en el Estadio Nemesio Diez, escenario donde estos equipos empataron 1-1.
Con el punto sumado en su cancha, Toluca llegó a 10 unidades en el quinto lugar de la competencia mexicana.