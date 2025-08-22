En la Jornada 6 de la Liga MX, Cruz Azul vs Toluca se enfrentan en un atractivo partido; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones.

Cruz Azul vs Toluca es el partido estelar del sábado 23 de agosto, como parte de la Jornada 6 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Toluca: Pronóstico alineaciones en la Jornada 6 de la Liga MX

El pronóstico del partido Cruz Azul vs Toluca en la Jornada 6 de la Liga MX, es empate 2-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul vs Toluca: Posibles alineaciones en la Jornada 6 de la Liga MX

Cruz Azul recibirá al campeón Toluca con esta posible alineación, en la Jornada 6 de la Liga MX.

Kevin Mier Karol Velázquez Willer Ditta Erik Lira Chiquete Orozco Carlos Rotondi César Rivero Carlos Rodríguez José Paradela Gabriel Fernández Ángel Sepúlveda

Toluca buscará la victoria en cancha de Cruz Azul con esta posible alineación.

Luis García Diego Barbosa Jesús Gallardo Federico Pereira Everardo del Villar Jesús Angulo Franco Romero Nicolás Castro Marcel Ruiz Paulinho Helinho

Cruz Azul vs Toluca: A qué hora ver a La Máquina en la Jornada 6 de la Liga MX

El sábado 23 de agosto, Cruz Azul vs Toluca juegan el partido de la Jornada 6 de Liga MX a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Cruz Azul vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX?

Las plataformas TUDN y ViX Premium, así como el Canal 5 transmitirán el partido Cruz Azul vs Toluca, duelo correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX.

Partido: Cruz Azul vs Toluca

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN, ViX Premium y Canal 5

¿Cómo llegan Cruz Azul y Toluca al partido de la Jornada 6 de Liga MX?

Cruz Azul venció a Santos en la Jornada 5 de la Liga MX, y buscará ligar victorias como local derrotando a Toluca.

Con marcador de 3-2, Cruz Azul ganó a Santos para llegar a 11 puntos en el tercer lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.

La Jornada 5 de la Liga MX enfrentó a Toluca con Pumas en el Estadio Nemesio Diez, escenario donde estos equipos empataron 1-1.

Con el punto sumado en su cancha, Toluca llegó a 10 unidades en el quinto lugar de la competencia mexicana.