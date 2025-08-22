La Jornada 6 de la Liga MX enfrenta a Pumas vs Puebla; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Puebla es unos de los partidos con los que cierra la Jornada 6 de la Liga MX, el domingo 24 de agosto.

Pumas vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de Liga MX

El pronóstico en el partido Pumas vs Puebla es que los felinos ganarán 3-1 a los camoteros, en la Jornada 6 de la Liga MX.

Pumas vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de Liga MX

Pumas pondrá esta posible alineación en la Jornada 6 de la Liga MX vs Puebla.

Keylor Navas Pablo Bennevendo Nathan Silva Rubén Duarte Álvaro Ángulo Santiago Trigos José Caicedo Adalberto Carrasquilla Jorge Ruvalcaba Guillermo Martínez Pedro Vite

Puebla buscará sumar en la Jornada 6 de la Liga MX en la cancha de Pumas, con esta posible alineación.

Julio González José Pachuca Juan Manuel Fedorco Nicolás Díaz Owen González Luis Rey Mejía Franco Moyano Fernando Monarrez Miguel Ramírez Alejandro Organista Emiliano Gómez

Pumas vs Puebla: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

Pumas vs Puebla se enfrentan el domingo 24 de agosto en la Liga MX en la Jornada 6 del Apertura 2025, en partido que inicia a las 17 horas.

Las señales de Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Pumas vs Puebla, en la Jornada 6 de la Liga MX.

Partido: Pumas vs Puebla

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegan Pumas y Puebla a la Jornada 6 de la Liga MX?

Pumas enfrentó a Toluca en la Jornada 5 de la Liga MX, y con marcador de 1-1 llegó a 5 puntos en el lugar 13 de la tabla general del Apertura 2025.

Se presume que Aaron Ramsey, otro de los refuerzos de Pumas, podría debutar en la Jornada 6 contra Puebla.

Puebla perdió 0-2 con el San Luis en la Jornada 5 de la Liga MX, para estancarse en 3 puntos en el penúltimo lugar del Apertura 2025.

Ese resultado le costó el puesto como DT a Pablo Guede, y las riendas del Puebla las tomó el argentino Martín Bravo.