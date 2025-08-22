La Jornada 6 de la Liga MX enfrenta a Pumas vs Puebla; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs Puebla es unos de los partidos con los que cierra la Jornada 6 de la Liga MX, el domingo 24 de agosto.
Pumas vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de Liga MX
El pronóstico en el partido Pumas vs Puebla es que los felinos ganarán 3-1 a los camoteros, en la Jornada 6 de la Liga MX.
Pumas vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de Liga MX
Pumas pondrá esta posible alineación en la Jornada 6 de la Liga MX vs Puebla.
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Álvaro Ángulo
- Santiago Trigos
- José Caicedo
- Adalberto Carrasquilla
- Jorge Ruvalcaba
- Guillermo Martínez
- Pedro Vite
Puebla buscará sumar en la Jornada 6 de la Liga MX en la cancha de Pumas, con esta posible alineación.
- Julio González
- José Pachuca
- Juan Manuel Fedorco
- Nicolás Díaz
- Owen González
- Luis Rey Mejía
- Franco Moyano
- Fernando Monarrez
- Miguel Ramírez
- Alejandro Organista
- Emiliano Gómez
Pumas vs Puebla: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX
Pumas vs Puebla se enfrentan el domingo 24 de agosto en la Liga MX en la Jornada 6 del Apertura 2025, en partido que inicia a las 17 horas.
Las señales de Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Pumas vs Puebla, en la Jornada 6 de la Liga MX.
- Partido: Pumas vs Puebla
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN
¿Cómo llegan Pumas y Puebla a la Jornada 6 de la Liga MX?
Pumas enfrentó a Toluca en la Jornada 5 de la Liga MX, y con marcador de 1-1 llegó a 5 puntos en el lugar 13 de la tabla general del Apertura 2025.
Se presume que Aaron Ramsey, otro de los refuerzos de Pumas, podría debutar en la Jornada 6 contra Puebla.
Puebla perdió 0-2 con el San Luis en la Jornada 5 de la Liga MX, para estancarse en 3 puntos en el penúltimo lugar del Apertura 2025.
Ese resultado le costó el puesto como DT a Pablo Guede, y las riendas del Puebla las tomó el argentino Martín Bravo.