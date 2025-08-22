León vs Pachuca se encuentran en la Jornada 6 de la Liga MX; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido en el que reaparecerá James Rodríguez.

James Rodríguez y León buscarán frenar el paso del Pachuca en la Jornada 6 de la Liga MX, en partido con el que arranca la actividad sabatina.

León vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

El desgaste sufrido por jugar los cuartos de final de la Leagues Cup le afectará a Pachuca, y el pronóstico es que León de James Rodríguez ganará 2-1 en la Jornada 6 de Liga MX.

León vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

James Rodríguez encabezará la posible alineación de León contra Pachuca en la Jornada 6 de la Liga MX.

Oscar García Iván Moreno Stiven Barreiro Aadonis Frías Rodrigo Echeverría Fernando Beltrán Nicolás Fonseca Alfonso Alvarado James Rodríguez Jordi Cortizo Rogelio Funes Mori

Jaime Lozano, DT del Pachuca, pondrá esta posible alineación ante León, en la Jornada 6 de la Liga MX.

Moreno Sánchez Bauermann Barreto Aceves Montiel Guzmán Togni Bautista Cadiz Quiñones

León vs Pachuca: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

A las 17 horas, tiempo del centro de México inicia el partido León vs Pachuca, en la Jornada 6 de la Liga MX, el sábado 23 de agosto.

Las plataformas Caliente TV, Tubi y FOX transmitirán el partido León vs Pachuca, el sábado 23 de agosto a partir de las 17 horas.

Partido: León vs Pachuca

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Caliente TV, Tubi y FOX

¿Cómo llegan León y Pachuca a la Jornada 6 de la Liga MX vs Pachuca?

En la Jornada 5 de la Liga MX, León venció 1-0 a Necaxa como visitante, partido en el que no jugó James Rodríguez, quien reaparecería ante Pachuca.

Con 6 puntos, León ocupa el décimo lugar en la tabla general de la Liga MX, sitio que necesitan mejorar para buscar la calificación a la Liguilla.

Pachuca perdió 0-2 con Tijuana en la Jornada 5 de la Liga MX, previo a ser eliminado por LA Galaxy en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Pachuca se mantiene en la cima de la Liga MX con 12 puntos, en una cerrada pelea con Cruz Azul y América.