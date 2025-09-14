Con apuros y apenas por la mínima diferencia, pero AC Milan se impuso este domingo 14 de septiembre a Bologna por la mínima diferencia gracias a un gol en solitario de Luka Modric en el segundo tiempo que le permitió a los Rossoneros ligar su segunda victoria en un juego donde Santiago Giménez fue titular y jugó 85 minutos.

En lo que respecta a la actuación del delantero mexicano, estuvo bastante participativo, pero para su mala fortuna, dejó escapar ocasiones claras; en una de ellas, un mal control dentro del área le impidió enfilarse mano a mano contra el arquero rival, mientras que, en la siguiente, no aprovechó el uno a uno ante el guardameta de Bologna. Pese a eso, Santiago Giménez se fue aplaudido por la afición de AC Milan.

La acción que definió el encuentro vino en la segunda mitad. Saelemaekers tiró un servicio medido dentro del área al cual llegó Luka Modric a toda velocidad para pegarle de primera al esférico y ponerlo pegado al poste. Eso bastó para que los locales se quedaran con una victoria que les costó bastante, pero que es valiosa para ellos.

¿Cómo va AC Milan de Santiago Giménez en la Serie A?

El AC Milan de Santiago Giménez terminó la quinta jornada de la Serie A en el quinto lugar de la clasificación general gracias al triunfo sobre Bologna. Con esto, llegaron a seis unidades en tres partidos toda vez que llevan una derrota y dos victorias en este arranque de temporada en la liga italiana.

AC Milan se encuentra empatado en puntos con AS Roma, equipo que quería a Santiago Giménez, pero no logró cerrar su fichaje. Cremonese también tiene seis unidades, pero va por encimade Il Diavolo por una mejor diferencia de goles; Udinese, Juventus y el líder Napoli lideran la Serie A al concluir las primeras tres jornadas.

Cuatro goles a favor y dos en contra son los que registra AC Milan en los primeros tres partidos de la temporada en la Serie A, situación que le permite estar arriba de la Roma en la tabla, pero por debajo de Cremonese.

¿Qué sigue para AC Milan en el futbol de Italia?

El siguiente partido de AC Milan por la Serie A en el futbol de Italia será el próximo sábado 20 de septiembre, fecha en la que se meterá a la cancha de Udinese, equipo que ha tenido un sorpresivo arranque de temporada al marchar invicto y tener siete puntos de nueve posibles para posicionarse en el tercer puesto.

Además de la Serie A, AC Milan tiene en puerta un compromiso por la Coppa Italia. El martes 23 de septiembre enfrentará a Lecce en partido correspondiente a la segunda ronda de este certamen en donde los Rossoneros buscan avanzar a la siguiente fase.

De tal forma, tanto AC Milan como Santiago Giménez tienen compromisos duros e importantes en el panorama inmediato dentro del futbol italiano, toda vez que este semestre no participarán en ninguna competencia europea.