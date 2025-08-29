Lecce vs Milan fue otra oportunidad para que Santiago Giménez demostrara su calidad futbolística dentro del terreno de juego y aquí te diremos cómo le fue al mexicano en la Jornada 2 de la Serie A.

Santiago Giménez fue titular en el partido Lecce vs Milan y tuvo ocasiones para estrenarse en la Serie A, sin embargo, el VAR le impidió ampliar su cantidad de goles en el conjunto italiano.

El DT del cuadro rossoneri, Massimiliano Allegri empezó la temporada con el pie izquierdo tras caer ante Cremonese en la Jornada 1 por 1-2, lo que llevó al equipo de Santiago Giménez a caer hasta la posición 15 de la tabla general.

Por su parte, el Lecce logró sacar un punto en el primer partido de la Serie A luego de empatar ante el Genoa de Johan Vázquez, por lo que gracias a ese punto se posicionaron arriba del Milan.

Lecce vs Milan: ¿Cómo le fue a Santiago Giménez en la Jornada 2 de la Serie A?

Santiago Giménez fue considerado como titular en el partido Lecce vs Milan de la Jornada 2 de la Serie A, sin embargo, no tuvo la suerte que esperaba debido a que le anularon un gol y también tuvo una falla garrafal en el encuentro.

GOL ANULADO DE SANTIAGO GIMÉNEZ ❌



Impedimento milímetrico evita o primeiro gol do atacante mexicano na temporada #LigaMXBrasil

pic.twitter.com/t2i0ArTg1d — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) August 29, 2025

El Milan venció 0-2 a Lecce con goles de Ruben Loftus-Cheek y de Christian Pulisic, ambos durante la segunda mitad del partido.

Pese a que no fue un partido espectacular para los dirigidos por Massimiliano Allegri porque les anularon dos goles y Santiago Giménez falló una clara, el conjunto rossoneri pudo volver a la senda del triunfo.

First three points of the campaign ✅



Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/xQ3ciqgqZ7 — AC Milan (@acmilan) August 29, 2025

¿Qué sigue para Santiago Giménez y el Milan?

Santiago Giménez y el Milan seguirán su camino en la Serie A con el objetivo de seguir cosechando victorias en la temporada 2025-2026.

El conjunto rossoneri recibirá en San Siro al Bolonia en la Jornada 3 de la Serie A el próximo 14 de septiembre en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México.