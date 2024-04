Aunque no se quiera reconocer, puede que uno de los mejores tenistas de la historia, Rafael Nadal, anuncie su retiro de las canchas pronto.

Además, Rafael Nadal dejó una publicación en sus redes sociales que lo confirma, no tanto su retiro, sino que su cuerpo ya no puede dar más.

Una lesión en la cadera no lo ha dejado en paz desde hace bastante tiempo, de hecho es desde el Roland Garros del 2022 que no participa en un Grand Slam.

“¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja.”, publicó Nadal, pero ahí no terminó su mensaje:

“Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo.”

¿Cuál es la lesión que tiene Rafael Nadal?

El 18 de enero del 2023, se dio a conocer que Rafael Nadal tuvo una rotura en el psoas ilíaco, ¿qué es eso?

El psoas ilíaco es un músculo que tenemos en la parte baja de la espalda, y que Rafael Nadal se rompió, este nos ayuda a por ejemplo: levantar una pierna.

Sin embargo cuando se trata de la alta competencia, este músculo se gasta mucho cuando se dan patadas en el futbol, o en el caso del tenis, sufre mucho al momento de realizar un saque, ya que el cuerpo va de atrás hacia delante.

¿Regresará Rafael Nadal a las canchas?

La rotura del psoas ilíaco, la lesión que aqueja a Rafael Nadal, es algo muy complicado, por su tratamiento y su recuperación.

Como se vio anteriormente, la herida llegó a su máximo en 2023 cuando el músculo se rompió, y aunque parecía que Rafael Nadal podría regresar a los dos meses, fue todo lo contrario.

Ha estado de recaídas en recaídas, de hecho, tuvo que llegar al quirófano para mejorar, e incluso cambió de nutricionista para poder regresar a inicios del 2024.

Pero nada de eso ha logrado que su cuerpo regrese al estado físico que alguna vez se vio. Ahora con este mensaje, sus fans pierden toda esperanza.