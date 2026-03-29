México sigue su preparación rumbo al Mundial 2026, y después de empatar con Portugal ya tiene marcada la fecha para volver a jugar. Bélgica será su rival en el Soldier Field de Chicago.
¿Cuándo vuelve a jugar México rumbo al Mundial 2026?
El martes 31 de marzo volverá a jugar México un partido de preparación rumbo al Mundial 2026 que inaugurará ante Sudáfrica.
Rival y sede del próximo partido de México rumbo al Mundial 2026
La selección de Bélgica será rival de México de Javier Aguirre en el Soldier Field de Chicago, el martes 31 de marzo, en punto de las 19 horas.
- Partido: México vs Bélgica
- Fecha: Martes 31 de marzo de 2026
- Fase: Partido de preparación
- Horario: 19 horas
- Sede: Soldier Field de Chicago
- Transmisión: TUDN, ViX, Canal 5 y 7
¿Cómo quedó México vs Portugal rumbo al Mundial 2026?
México empató 0-0 ante Portugal el sábado 28 de marzo en la reapertura del Estadio Banorte, en partido de preparación rumbo al Mundial 2026.
A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo con Portugal, el Estadio Banorte estuvo lleno de aficionados a la Selección Mexicana.
¿Qué viene para México después del partido vs Bélgica?
Después de jugar contra Bélgica, México tiene programados tres partidos de preparación más antes del inicio del Mundial 2026.
- México vs. Ghana | Viernes 22 de mayo | Estadio Cuauhtémoc, Puebla.
- México vs. Australia | Viernes 29 de mayo | Rose Bowl, Pasadena, California.
- México vs. Serbia | Jueves 4 de junio | Estadio Nemesio Déz