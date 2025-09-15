Fátima Bosch, será la representante de México en el concurso de Miss Universo 2025, la originaria de Tabasco ganó el certamen de belleza pero antes también se ganó el corazón de un jugador del América.

El pasado sábado 13 de septiembre se llevó a cabo la edición 2025 de Miss Universe México en donde la modelo tabasqueña, Fátima Bosch se ganó el derecho de representar al país en el certamen internacional que se llevará a cabo en Tailandia.

Previo a llevarse la corona de Miss Universe México, la reina de belleza tuvo una corta relación amorosa con un jugador del América, aquí te contamos de quién se trata.

Fátima Bosch, la Miss Universo que estuvo perdidamente enamorada de un jugador del América

México tiene nueva reina de belleza, Fátima Bosch la tabasqueña que con su carisma y talento conquistó a los jueces también conquistó el corazón de Kevin Álvarez, jugador del América.

Y es que previo a su participación en Miss Universe México 2025, Fátima sostuvo una corta relación con el lateral de las Águilas en 2023, incluso la pareja fue vista conviviendo en un restaurante junto con otras parejas del equipo.

Aunque como tal nunca hubo una confirmación oficial por parte de alguno de los dos, en redes sociales circularon varias fotos y vídeos en donde se podía ver que tanto Fátima como Kevin estaban profundamente enamorados el uno del otro.

Kevin Álvarez reveló en un live el fin de su relación Fátima Bosch, la Miss Universo México 2025

Un vídeo cocinando juntos, una selfie en un elevador y algunas fotografías de los dos en restaurantes habrían sido la prueba que confirmaba la relación entre Fátima Bosch, la Miss Universo México 2025 y Kevin Álvarez, jugador del América.

Y así como su relación fue destapada en redes sociales, fue en este mismo espacio donde el jugador americanista reveló que estaba soltero, por lo que de inmediato los fans se percataron que ya había terminado su relación con Fátima.

Todo esto ocurrió en diciembre de 2023, previo a la liguilla donde el América inició su camino al tricampeonato, cuando en Twitch realizaban los en vivos de la “Triiisecta”, el lateral dijo: “Estoy soltero”, Layún y Lichnovsky trataron de sacarle más detalles pero éste se reservó la información.