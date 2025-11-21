Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025 y encargada de darle a México su cuarta corona, recibió un mensaje de apoyo de Claudia Sheinbaum… aunque antes ella misma había elogiado a la presidenta.

Antes de viajar al certamen, Fátima Bosch calificó a la presidenta Sheinbaum como “un hito en la historia”, sin imaginar lo que ocurriría en la final del concurso.

Fátima Bosch orgullosa de que Claudia Sheinbaum fuera la primera mujer presidenta de México

Así como ahora Claudia Sheinbaum llamó “un ejemplo” a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025 por cómo levantó la voz ante Nawat Itsaragrisil, la modelo engrandeció a la presidenta de México antes.

En una entrevista de Fátima Bosch con Linney Meza en el podcast ‘Hablando Claro’, la modelo habló sobre la presidencia de México, Claudia Sheinbaum.

A dos meses de que México tuviera a su primera presidenta electa, Fátima Bosch se pronunció sobre el orgullo que esto representaba para el país.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

A ese momento y ya representando a Tabasco en distintos certámenes de belleza, Fátima Bosch habló sobre la presencia de las mujeres del país.

Fue así que la hoy Miss Universo 2025 habló del orgullo de que Claudia Sheinbaum fuera la primera presidenta en México, asegurando que era la muestra de que las mujeres ya están siendo vistas en la historia del país.

“Ella marca un hito en la historia de México. Ahorita estamos en la película de Barbie, las mujeres son la que están llevando el país y yo creo que eso le hacía falta a México, hoy eres lo que quieras ser”. Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Por otra parte, explicó que tampoco es “tan lejano” la primera ocasión que mujeres pudieron votar. Además de que con Claudia Sheinbaum pueden saber que también se puede ser presidenta de México.