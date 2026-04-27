El uso de la IA en México crece, pero la tendencia se inclina hacia las tareas escolares.

La inteligencia artificial continúa ganando terreno como una herramienta para la vida cotidiana de las personas.

Revelan que uso de IA en México crece; tareas escolares entre las principales consultas de los usuarios

De acuerdo con el Índice Económico de Anthropic, el principal uso que se le da a la IA en México es para tareas académicas y de cursos con un 6.6%.

En segundo lugar se encuentra el desarrollo web con 3.9%, mientras que el soporte de hardware y software registró el 3.6%.

Inteligencia artificial (Unsplash)

A esto se debe sumar a que la IA ya también es usada por el 60% de profesores para sus tareas educativas cotidianas.

Por su parte, los estudiantes han comenzado a utilizar la inteligencia artificial, ya que 8 de de 10 estudiantes la emplea para escribir textos que les solicitan en el aula.

Otro dato revelador que han dejado las recientes investigaciones, es que nuestro país se posiciona en el lugar 10 de América Latina de países que ocupan la IA.

A nivel global, México está en el lugar 76 de 116 países que usan la IA.

Inteligencia artificial (Unsplash)

Conforme más avanza la inteligencia artificial, se generan discusiones acerca de cómo hacer un uso ético de la herramienta.

En el caso académico, se busca integrarla sin que afecte el desempeño, pensamiento crítico y creatividad de los estudiantes que cada vez suelen recurrir a la IA.