El gobierno de Reino Unido prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años de manera oficial, sumándose al reforzamiento de las leyes para la seguridad en línea de los niños.

“Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos”, argumentó el primer ministro británico, Keir Starmer tras anunciar la medida que se prevé entre en vigor en 2027.

Así como Keir Starmer calificó esta prohibición al acceso a redes sociales a menores de 16 años como “un paso importante” para el Reino Unido y sus cuatros naciones que lo comprenden Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Prohibición de redes sociales a menores de 16 años en Reino Unido afectará a las grandes aplicaciones

Ante la prohibición a redes sociales a menores de 16 años en Reino Unido, las aplicaciones y plataformas que se verán afectadas son:

TikTok

YouTube

Instagram

Reddit

Facebook

X

Threads

Snapchat

Twitch

Kick

Tras el anuncio en Reino Unido, la plataforma de vídeos, YouTube advirtió que la prohibición podría “empujar a los niños hacia servicios anónimos y menos seguros”.

Por su parte el gobierno de Reino Unido también buscará con esta prohibición a las redes sociales para menores de 16 años evitar que extraños contacten a niños en plataformas de videojuegos y de transmisiones en vivo.

Las aplicaciones exentas en la prohibición a redes sociales a menores de 16 años en Reino Unido serían YouTube Kids, así como los servicios de mensajería como WhatsApp y Signal.

🇬🇧 | URGENTE: Starmer anuncia que el Reino Unido prohibirá las redes sociales para personas menores de 16 años.



Crear un perfil en redes sociales requerirá realizar un escaneo facial o mostrar una identificación. pic.twitter.com/5nGFT00prt — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 15, 2026

Prohibición de redes sociales a menores de 16 años en Reino Unido llega tras consulta nacional

La prohibición a redes sociales a menores de 16 años en Reino Unido llega tras una consulta nacional en la que la mayoría votó a favor de la medida.

Luego de que con un 91%, los padres votaron a favor de una prohibición de las plataformas para los menores de 16 años.

Pues el Reino Unido se ha visto impactado por casos graves entre menores de edad influenciados por las redes sociales.