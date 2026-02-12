Se han hecho viral las declaraciones de Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, al asegurar que la Inteligencia Artificial sustituirá las tareas profesionales en un año, por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI?

¿Qué edad tiene Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI?

¿Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI tiene pareja?

¿Qué signo zodiacal es Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI?

¿Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI tiene hijos?

¿Qué estudió Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI?

¿En qué ha trabajado Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI?

Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI asegura que la Inteligencia Artificial sustituirá tareas de profesionistas en un año

¿Quién es Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI?

Mustafa Suleyman es un empresario y líder tecnológico británico especializado en inteligencia artificial (IA) quien actualmente se desempeña como el CEO de Microsoft AI, la división de Microsoft enfocada en productos de IA para consumidores como Copilot, Bing y Edge.

También fue cofundador y jefe de IA aplicada en DeepMind, una de las empresas pioneras en IA y la cual, posteriormente fue adquirida por Google; más tarde cofundó Inflection AI, una startup de IA generativa.

Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI (Mustafa Suleyman / Amazon )

¿Qué edad tiene Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI?

Mustafa Suleyman nació en 1984 en Londres, Inglaterra, aunque no se sabe específicamente la fecha, se sabe que nació en el mes de agosto por lo que actualmente tiene 41 años.

¿Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI tiene pareja?

Suleyman es extremadamente reservado con su vida personal, por lo que su estado civil actual no es de conocimiento público.

¿Qué signo zodiacal es Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI?

Mustafa Suleyman nació en agosto de 1984, aunqu al no saberse la fecha exacta del día, su signo zodiacal sería Leo o Virgo.

Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI (Especial )

¿Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI tiene hijos?

Al igual que con su vida de pareja, Suleyman mantiene los detalles familiares en privado, por lo que no hay registros que confirmen si tiene hijos.

¿Qué estudió Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI?

Se sabe que Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, tiene los siguientes estudios que le han ayudado para su carrera profesional:

Asistió a Thornhill Primary School en Islington y luego a Queen Elizabeth’s School en Barnet.

Ingresó al Mansfield College de la Universidad de Oxford para estudiar Filosofía y Teología.

Abandonó la carrera a los 19 años para fundar una línea de ayuda telefónica para jóvenes musulmanes y más tarde se dedicó al área tecnológica, específicamente en el campo de la IA.

Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI (Mustafa-Suleyman.ia)

¿En qué ha trabajado Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI?

Se sabe que Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI a tenido diversos puestos y trabajos, tales como:

Antes de enfocarse de lleno en la IA, Mustafa Suleyman trabajó como asesor de políticas para el Alcalde de Londres y fundó organizaciones sin fines de lucro.

Es Co-fundador de DeepMind junto a Demis Hassabis y Shane Legg al ser parte del equipo fundador en 2010 de esta empresa enfocada en la IA que se volvió líder mundial en aprendizaje automático; posteriormente fue adquirida por Google en 2014.

Tras la adquisición de DeepMind, se convirtió en Vicepresidente de IA Aplicada y lideró la integración de IA en productos de Google y proyectos como DeepMind Health.

En 2022 Cofundó la startup de IA generativa Inflection AI, creadora del chatbot Pi la cual estaba centrada en crear IA personal, antes de su incorporación a Microsoft.

Desde el 2024, es CEO de Microsoft AI y lidera la división de IA de Microsoft responsable de impulsar productos de IA de consumo y estrategia en inteligencia artificial.

También es autor de un libro sobre tecnología llamado The Coming Wave, y ha abogado por enfoques responsables y éticos en IA.

Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI (Universidad de Stanford)

Mustafa Suleyman asegura que la Inteligencia Artificial sustituirá tareas de profesionistas en un año

Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI se ha hecho viral tras sus recientes declaraciones sobre la Inteligencia Artificial, al asegurar que en un año, suistituirá las tareas de profesionistas.

“La mayoría de las tareas que realizan los contadores, abogados y otros profesionales estarán completamente automatizadas en los próximos 12 a 18 meses.” Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI

Este comentario se ha vuelto viral y ha generado debate en redes sociales porque sugiere que trabajos considerados “expertos” podrían ser reemplazados por IA en cuestión de uno a año o año y medio.