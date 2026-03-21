Michael Smith pasará a la historia como el primer caso de fraude musical ayudado por la IA, pues obtuvo ganancias por 8 millones de dólares que generó gracias a reproducciones falsas.

Michael Smith (Rolling Stone)

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el músico de 54 años de edad creó un sistema muy eficiente de bots y producción de canciones con IA para hacerse millonario.

Sin embargo, el caso fue detectado por las autoridades y ahora Michael Smith, quien fue detenido desde el 2024, se declaró culpable, por lo que enfrentará una pena en prisión.

Así operó Michael Smith el fraude con el que ganó 8 millones de dólares

A pesar de que no contaba con una carrera artística y mucho menos gozaba de reconocimiento en la industria musical, Michael Smith obtuvo ganancias por 8 millones de dólares gracias a “sus canciones”.

Pero las producciones musicales con las que el sujeto se hizo millonario no eran formalmente canciones de su autoría, debido a que se apoyó de la IA para crear un sistema fraudulento que consistía en lo siguiente:

Creación de bots, pues diseñó y operó mil 40 cuentas automatizadas, cada una capaz de reproducir más de 600 canciones al día

Al inicio usó música real de canciones auténticas de artistas independientes y las inflaba con esos bots para generar regalías que se pagaban automáticamente

Luego migró a la música generada con IA y empezó a producir cientos de miles de pistas falsas con inteligencia artificial, ampliando su catálogo sin depender de terceros

Con cada bot reproducía unas 636 canciones al día, con lo que sumó 661 mil 440 streams diarios, lo cual equivaldría a a unos 3 mil 307 dólares diarios

Bajo ese ritmo, llegó a obtener 99 mil dólares al mes, es decir más de 1.2 millones al año y finalmente 8 millones en total entre 2017 y 2024

Reproducción de canciones (Heidi Fin / Unsplash )

El falso músico ya fue detenido y espera condena en prisión

El caso de Michael Smit y el fraude por reproducciones falsas de música con IA no pasó desapercibido ante las autoridades, pues tras una investigación, fue detenido en Cornelius, Carolina del Norte en el año 2024.

El caso fue llevado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que presentó cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, en el que lo señaló por el uso sistemático de bots para inflar cifras.

Michael Smit se declaró culpable en marzo de 2026 ante un tribunal federal, pues admitió haber obtenido más de 8 millones de dólares de los que ya fue despojado por las autoridades

Reportes indican que su sentencia se emitirá el 29 de julio de 2026 y podría enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión, más otros 3 años de libertad supervisada y una multa máxima de 250 mil dólares.