Hoy miércoles 10 de junio, el chatbot de inteligencia artificial de Google, Gemini presenta el error 1076, caída que afecta a usuarios en varias regiones del mundo.

Los primeros fallos de Gemini han sido reportados por usuarios de España, para luego afectar a más regiones del continente europeo, así como al americano y países de Asia.

El error 1076 de Gemini se muestra como respuesta a la interacción del chatbot de la inteligencia artificial, asimismo, usuarios también han reportado el error 1099.

Gemini presenta error 1076 hoy y afecta a usuarios en varias regiones (Especial )

Google confirma caída de su inteligencia artificial Gemini

A través de X, Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs confirmó la caída de la inteligencia artificial Gemini hoy 10 de junio.

“Gemini está experimentando actualmente una interrupción! Estamos trabajando en ello y haremos que todo vuelva a funcionar lo antes posible”. Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs

El directivo también de AI Studio de Google aseguró que ya se trabaja para restablecer el funcionamiento de Gemini con algunas correcciones que se implementaron en la inteligencia artificial.

Por lo que Josh Woodward pidió a los usuarios de Gemini mantenerse “atentos para actualizaciones”, así como agradeció la paciencia ante la caída del chatbot de la inteligencia artificial de Google.

Heads up: Gemini is currently experiencing an outage. We're on it and will get everything back up ASAP. Some of the fixes are in, the rest coming very soon. Stay tuned for updates, and thanks for bearing with us! — Josh Woodward (@joshwoodward) June 10, 2026

¿Error 1076 de Gemini afectó a usuarios de México?

Fueron pocos los usuarios afectados por el Error 1076 de Gemini en México, alrededor de 270 reportes en nuestro país de más de 10 mil reportes de usuarios a nivel global para la inteligencia artificial de Google.

Asimismo, en el reporte de la caída de Gemini con la marca de error, usuarios se quejaron de un mal funcionamiento general en el chatbot y por automatización y flujos dentro de la inteligencia artificial.