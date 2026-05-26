Durante la conferencia mañanera de este martes 26 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum no dejó pasar el tema que causó revuelo el día de ayer, por lo que también comentó la encíclica del papa León XIV.

Calificando la mandataria Sheinbaum de “muy interesante” la reflexión que expone el papa León XIV en la encíclica ‘Magnifica Humanitas’ sobre el uso y la regulación de la inteligencia artificial (IA).

“Muy interesante, vale la pena leerla”: Sheinbaum sobre la encíclica del papa León XIV y el uso inhumano de la inteligencia artificial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que “vale la pena” leer la encíclica del papa León XIV y el uso inhumano de la inteligencia artificial, pues es “muy interesante” como se reflexiona sobre el uso inhumano de la IA.

A lo que tras leer un párrafo de la encíclica del papa León XIV, la mandataria Sheinbaum resaltó que la encíclica del papa León XIV pone en reflexión uso inhumano de la inteligencia artificial.

Uso inhumano de la inteligencia artificial, donde uno debe pensar hasta donde se puede permitirle a la AI, apoyado Sheinbaum al papa León XIV sobre la regulación en la tecnología.

“Muy interesante y además su reflexión humanista al final. De que no nos dejemos llevar solamente por el uso de la tecnología, sino nos cuestionemos, regulemos y pensemos en el futuro de la humanidad”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Encíclica del papa León XIV va más allá de la postura religiosa: Sheinbaum

Ante la reflexión sobre la encíclica del papa León XIV, Sheinbaum recalcó que este análisis sobre la inteligencia artificial va más allá de la postura religiosa.

Refrendado Sheinbaum que vale “mucho la pena” leer la encíclica del papa León XIV “sea uno católico o no” esto va más allá de lo humano ante la inteligencia artificial.

Asimismo, Sheinbaum dijo que la encíclica del papa León XIV y su visión en inteligencia artificial servirá para que en un futuro en México se ponga a discusión lo que se tiene que hacer en el país.