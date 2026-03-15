Te explicamos cómo funciona Copilot Health, la IA médica de Microsoft.

A través de un comunicado, Microsoft anunció la llegada de Copilot Healt, un espacio seguro e independiente dentro de su inteligencia artificial Copilot.

¿Cómo funciona Copilot Health, la IA médica de Microsoft? Esto sabemos

Copilot Health es una herramienta de IA donde la inteligencia médica busca darle sentido, en una narrativa coherente, a la información clínica de los usuarios.

Su intención es brindar al paciente “información de valor personalizada de salud sobre la que pueda actuar” y optimizar el tiempo frente al médico.

Microsoft detalla que Copilot Health reúne datos de salud como:

Niveles de actividad, patrones de sueño, signos vitales y otras tendencias de más de 50 dispositivos portátiles, incluidos Apple Health, Oura, Fitbit

Historiales médicos de más de 50 mil hospitales y organizaciones a través de HealthEx, incluidos sus resúmenes de visitas, listas de medicación y resultados de pruebas

Resultados completos de pruebas de laboratorio de Function

Copilot Health, la IA médica de Microsoft (Microsoft)

Copilot Health se conecta a directorios de proveedores en tiempo real. Esto para que los usuarios puedan buscar profesionales por:

Especialidad

Ubicación

Idiomas hablados

Cobertura de seguro

Ahora bien, pese a todos los beneficios que tiene Copilot Health, Microsoft explicó que su IA de salud “no reemplaza” a los médicos.

El concepto de superinteligencia médica se basa en iniciativas como Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO), sistema que ha logrado identificar patrones complejos de datos de salud.

Copilot Healt se desarrolla con un equipo clínico interno y está informado por un panel externo de más de 230 médicos de 24 países.

Igualmente, la inteligencia artificial Copilot Health ha obtenido la certificación ISO/IEC 42001, el “primer estándar mundial para sistemas de gestión de IA”.

Los datos y conversaciones, explica Microsoft, están aislados de Copilot, además de que se mantienen bajo controles adicionales de acceso, privacidad y seguridad.

Copilot Health, la IA médica de Microsoft (Microsoft)

¿Copilot Health, la IA médica de Microsoft está disponible en México?

Desafortunadamente, Copilot Health, la IA médica de Microsoft, no está disponible en México.

Por el momento, solo puede usarse en Estados Unidos para adultos de 18 años en adelante, mediante un registro en una lista de espera.

Microsoft indicó que se encuentran en proceso de desarrollar más opciones de idioma y voz. Así como el lanzamiento para nuevas regiones.