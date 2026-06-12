Miles de usuarios alrededor del mundo fueron desconectados repentinamente de las redes de Meta: Facebook e Instagram este 12 de junio de 2026 y no pueden volver a iniciar sesión, según reportes masivos en Downdetector y redes sociales.

De acuerdo a los reportes, tanto Facebook como Instagram, ambas redes sociales de Meta, presentaron fallas generalizadas; el incidente, reportado por medios y redes sociales como X, afecta el acceso a las plataformas de Meta.

Reportan caída de Facebook este 12 de junio (Downdetector )

Caída masiva de Facebook e Instagram impacta a millones de usuarios de Meta

Usuarios reportaron en X y plataformas como Downdetector, la caída global de Facebook e Instagram; ambas platatadormas del conglomerado de Meta de Mark Zuckerberg.

De acuerdo a los usuarios de Instagram y Facebook, entre las fallas que las plataformas de redes sociales presentaron, estaban:

Errores de autenticación

Imposibilidad de cargar feeds

Mensajes de “algo salió mal”

Se reporta caída de Facebook e Instagram este 12 de junio (Facebook )

El problema de Facebook se extendió rápidamente a Instagram, donde miles reportaron interrupciones en stories, mensajes directos y el feed principal.

Facebook como Instagram ya acumulan reportes en tiempo real indican picos de quejas en varios países, con usuarios expulsados de sus cuentas sin motivo aparente, y aunque Meta aún no ha emitido un comunicado oficial detallado, incidentes similares en el pasado suelen resolverse en cuestión de horas por “problemas técnicos”.

Expertos en ciberseguridad recomiendan no intentar múltiples inicios de sesión para evitar bloqueos temporales y probar accesos desde navegador web como alternativa. Mientras tanto, la molestia se viralizó en X (Twitter), donde usuarios bromean sobre “tocar pasto” ante la ausencia temporal de las redes.

El corte de Facebook e Instagram genera preocupación entre marcas, influencers y usuarios comunes que dependen de estas plataformas para comunicación y negocios. Hasta el momento, no se reportan fallas en WhatsApp ni Threads, aunque la situación en Meta evoluciona rápidamente.