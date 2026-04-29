La Unión Europea (UE) inició una investigación contra Meta por permitir y mantener el acceso a sus plataformas de Facebook e Instagram a menores de edad.

De acuerdo con la Comisión Europea (CE), Meta ha incumplido con la ley de servicios digitales (DSA) al no impedir el ingreso a redes sociales a menores de 13 años en Europa.

Cabe señalar que, según datos de la UE indican que entre el 10 y el 12% de la población menor a 13 años accede a dichas redes a pesar de la prohibición, debido a que el análisis de Meta es “incompleto y arbitrario”.

UE amenaza con multa millonaria a Meta si no refuerza medidas contra cuentas de menores de edad

La CE reclamó las medidas en Meta para evitar que menores de edad tengan acceso a Facebook e Instagram y llamó a reforzar éstas para “prevenir, detectar y eliminar” cuentas de menores de 13 años.

En este sentido, señaló que si no se cumple con la obligación de eliminar las cuentas de menores de 13 años, Meta se hará acreedora de una multa de hasta 6% de su facturación anual.

Cabe señalar que solo en 2025 Meta facturó aproximadamente 201 mil millones de dólares en 2025, por lo que la multa podría ser de 12 mil 60 millones de dólares.

Por otra parte, la comisión de la UE señaló que, pese a que los propios términos y condiciones de Meta establecen que los menores de 13 años no pueden abrir una cuenta, estas medidas “no parecen ser efectivas”.

Asimismo, se resaltó que los usuarios pueden mentir sobre su edad al abrirse una cuenta sin que existan “controles efectivos para verificar la veracidad de la fecha de nacimiento”.

Además se resaltó que la herramienta de Meta para advertir de la presencia de menores de 13 años en sus redes sociales “es difícil de usar y poco efectiva”, ya que dar hasta 7 clics para acceder al formulario de denuncia.