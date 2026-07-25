La llegada de los Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra marca un punto de inflexión definitivo para la marca china, que ahora centrará su batalla en la gama premium de los smartphones.

El Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra, son dispositivos que, aunque comparten el mismo ADN de potencia, están diseñados para perfiles de usuario distintos: uno busca el equilibrio compacto y otro la supremacía absoluta en fotografía móvil.

Te dejamos nuestra reseña de 5 puntos analizando los dos dispositivos:

Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra tienen pantallas de gran calidad La potencia de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra difiere bastante La fotografía es lo más destacable de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra La autonomía destaca en Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra El software podría ser un problema en Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra tienen pantallas de gran calidad

Lo primero que vemos de ambos equipos es que Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra tienen pantallas de gran calidad. Aunque diferentes, se ajustan perfectamente a las necesidades de los usuarios.

El Xiaomi 17 Ultra es un dispositivo contundente con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas que ocupa el 92% del frontal, destacando por su brillo pico de 3.500 nits, lo que te da buena definición incluso en ambientes soleados.

Además que ofrece una mayor protección con el Xiaomi Shield Glass 3.0, que protege la amplia superficie; por lo que no deberás de temer a rayones o cosas por el estilo.

Por su parte, el Xiaomi 17 apuesta por un diseño más manejable con un panel LTPO AMOLED de 6.3 pulgadas, que también alcanza los 3.500 nits.

El cual abandona los bordes curvos en favor de una pantalla plana, facilitando la apreciación de contenido sin distorsiones en los bordes.

Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La potencia de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra difiere bastante

Como era de esperarse, la potencia de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra difiere bastante, pues uno cuenta con mejores componentes internos; aunque no por eso el otro es inferior.

Ambos cuentan con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que rinde en tareas pesadas como la edición de vídeo, juegos, y ejecución de diversas aplicaciones al mismo tiempo.

No obstante el Xiaomi 17 Ultra viene equipado con 16 GB de RAM para asegurar un rendimiento sostenido en aplicaciones profesionales.

Aunque puede experimentar ligeros bajones de rendimiento sostenido debido a todos los recursos que consume conforme se le va exigiendo más.

Mientras que el Xiaomi 17 se queda en 12 GB de RAM, una cifra excelente pero más convencional, pensado más para un usuario promedio.

Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La fotografía es lo más destacable de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

Si en algo no fallan los equipos, la fotografía es lo más destacable de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, siendo perfectos para los usuarios más exigentes en este sentido.

El Xiaomi 17 Ultra integra un sensor principal Light Fusion 1050L de una pulgada, que permite captar mucha luz y generar un desenfoque de fondo natural.

Sorprende asimismo con un zoom mecánico en su telefoto de 200 MP, sin perder definición, no importando que tanto se acerque la toma.

El Xiaomi 17 presenta un sistema más simétrico y versátil de tres lentes de 50 MP, lo que evita caídas drásticas de resolución al cambiar entre el angular, el teleobjetivo y el ultra gran angular.

En el caso del teleobjetivo, cuenta con zoom óptico de 2.6x que resulta ideal para retratos sin distorsión, aunque carece del alcance extremo de su hermano mayor.

Ambos se benefician de la alianza con Leica, ofreciendo perfiles de color “Authentic” y “Vibrant” que buscan un look fílmico y profesional, alejándose de la saturación artificial de otros equipos.

Foto tomada con el Xiaomi 17 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Foto tomada con el Xiaomi 17 Ultra (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La autonomía destaca en Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

Yendo a la batería de los equipos, la autonomía destaca en Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, aunque sorprenderá cuál es el que tiene mejor desempeño en este apartado.

Pues el Xiaomi 17 tiene ventaja en capacidad bruta de energía, al incorporar una batería de 6330 mAh con tecnología de silicio-carbono y carga rápida de 100W. Que te pueden dar hasta 48 horas completas de carga sin problemas.

Lo cual supera en buena medida a los 6000 mAh y 90W de carga por cable del Xiaomi 17 Ultra; que aún así no son nada despreciables.

No obstante, debido a la carga de trabajo del equipo, en ocasiones pueden resultar insuficientes, resultando en menos de las 48 horas mencionadas; aunque eso dependerá del uso.

Xiaomi 17 Ultra (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

El software podría ser un problema en Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

Finalmente algo a mencionar es que el software podría ser un problema en Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, pues no está de todo optimizado y cuenta con varios inconvenientes.

Tanto el Xiaomi 17 como el Xiaomi 17 Ultra ejecutan HyperOS 3 (basado en Android 16), el cual en un primer momento se ve como fluido y personalizable; algo que se busca en la actualidad.

Sin embargo, una vez que nos adentramos en sus particularidades, vemos que está cargada de bloatware y publicidad invasiva; lo cual en mayor o menor medida afecta la experiencia de usuario.

Por no hablar del rendimiento en general, pues ambos equipos utilizan parte de su potencia para ejecutar la publicidad y demás elementos innecesarios.

Xiaomi 17 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Valen la pena Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra?

La elección entre Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra depende de las prioridades del usuario; como suele suceder cada que se lanzan diferentes versiones en una generación.

El Xiaomi 17 Ultra es una gran opción en fotografía móvil gracias a su sensor de una pulgada y su zoom mecánico, siendo un objeto que desearán los creadores de contenido y entusiastas de los gadgets.

El Xiaomi 17 estándar es la opción para quien busca un equipo más compacto, con una batería superior y un sistema de cámaras equilibrado, aunque sin destacar del todo en este apartado.

Sea cual sea tu elección, ten por seguro que te llevarás un muy buen dispositivo a tu casa.