En el retiro anual del Banco Central Europeo (BCE) en Sintra, Portugal, el economista en jefe de OpenAI, Ronnie Chatterji, aseguró que la inteligencia artificial no reemplazará a los trabajadores.

“El hecho de que una tarea esté expuesta a la IA no significa que vaya a ser sustituida por ella” Ronnie Chatterji, economista en jefe de OpenAI

Ronnie Chatterji subrayó que aún no se han materializado las predicciones de despidos masivos por la IA y que es necesario reflexionar sobre el mercado laboral antes de adoptar posturas extremas.

Mientras tanto, el BCE y otros bancos siguen atentos al impacto económico de la IA, con Christine Lagarde destacando sus posibles beneficios en productividad e inversión.

IA no reemplazará a los trabajadora, afirma OpenAI

Para Ronnie Chatterji es necesario realizar una reflexión acerca de los trabajos y orientar a las personas sobre el mercado laboral antes de adoptar cualquier postura “optimista o pesimista” respecto a la IA.

El propio Chatterji habló con el economista en jefe del BCE y ante un publico de banqueros puso de ejemplo su historia familiar para exponer cómo el trabajo puede ser transformado por la tecnología.

“Mi padre era economista en 1985 y su empleo estaba muy expuesto a la llegada de la computadora personal cuando instaló una en su oficina por primera vez. En lugar de utilizar tarjetas perforadas en una gran computadora central para ejecutar regresiones, pudo hacerlas desde su propia computadora. Con el tiempo, esa tecnología complementó su trabajo y lo hizo más productivo.” Ronnie Chatterji, economista en jefe de OpenAI

De acuerdo con Ronnie Chatterji, las preocupaciones sobre la eliminación masiva de empleos por la IA no se ha materializado todavía como “muchas personas habían pronosticado.”

OpenAI (Unsplash)

El BCE, además de otros bancos, tienen preocupación y siguen de cerca el tema del impacto de la inteligencia artificial en la economía.

Esto ante el eventual desplazamiento masivo de trabajadores, lo que afectaría el crecimiento económico y la inflación.

Pese a que los investigadores han indicado que para este año no hay señales de recortes de empleos que se le atribuyan a la IA.

Los responsables de la política monetaria analizan hasta que punto la zona euro podría beneficiarse de la IA sin ser propietaria de los modelos de inteligencia artificial.

Christine Lagarde, presidente de la BCE, señala que adoptar rápido las herramientas traería múltiples ventajas para Europa.

Además de que puntualizó que la adopción de la IA en la economía europea es cada vez más visible, por lo que hay optimismo en que haya un efecto positivo en la productividad y la inversión.