Christine Lagarde, exdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), dice que las criptomonedas no valen nada porque no se basan en nada, así lo afirmó en una entrevista de un programa holandés.

En dicha entrevista, Christine Lagarde expresó su opinión sobre las criptomonedas ya que afirmó que no valen nada porque no tienen “ningún activo subyacente que actúe como ancla de seguridad”.

En la entrevista, la exdirectora del FMI pidió a los políticos del mundo establecer normas para proteger a los inversores inexpertos que han comenzado a hacer grandes apuestas por estas criptomonedas.

Las criptomonedas han reportado caídas importantes en 2022

Cabe señalar que para este 2022, las criptomonedas han reportado caídas importantes puesto que el BitCoin, la cuál es de las más populares en ese momento, se ha borrado más de la mitad desde su máximo valor en noviembre.

Ante la volatilidad de las criptomonedas, Christine Lagarde señaló su preocupación por las personas que piensan que estas monedas son una recompensa pero que si no entienden los riesgos son propensos a perderlo todo.

Además, recordó que por ahora no hay alguna legislación en el mundo que pueda regular estos mecanismos de transacción de los que se acusa que también son utilizados para lavar dinero u otro tipo de acciones financieras ilegales, así como la evasión de las sanciones.

Aunque las criptomonedas por ahora no tienen su mejor momento, hay datos que afirman que más de 300 millones de usuarios activos alrededor del mundo están interesados en esta nueva forma financiera.

También se destaca que son más de 18 mil las empresas que ya aceptan pagos en criptodivisas. Los principales países en adopción de criptomonedas son:

India

Estados Unidos

Nigeria

Vietnam

Reino Unido

No obstante las criptomonedas siguen sin regularse ante los mercados convencionales de los que se basan muchas veces en los bancos tradicionales.

BitCoin/Pixabay

Christine Lagarde anuncia que Banco Central Europeo está creando un euro digital

Adicionalmente, Christine Lagarde, adelantó que el Banco Central Europeo ya trabaja en la creación de un euro digital, pero afirmó que este será muy diferente a las criptomonedas que circulan en el mercado.

Ya que se proyecta que este euro digital tenga el respaldo total del Banco Central Europeo y se espera que esté en circulación dentro de 4 años.