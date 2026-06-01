El estado de Florida, en Estados Unidos, ha iniciado una demanda formal en contra de OpenAI y Sam Altman, CEO de la compañía, debido a los riesgos de la IA.

De acuerdo con autoridades de Florida, OpenAI y Sam Altman han mentido acerca de los riesgos de la IA, lanzando un producto peligroso al mercado.

Sam Altman, CEO de OpenAI (JASON REDMOND / AFP)

Florida acusa a OpenAI y Sam Altman de poner un software peligroso al alcance de cualquier persona

La demanda de Florida en contra de OpenAI y Sam Altman, viene motivada tras un tiroteo reciente en la Universidad Estatal de Florida, donde se encontró relación con ChatGPT.

Según el fiscal general James Uthmeier, ChatGPT habría asesorado a los atacantes para cometer el crimen, dando detalles del armamento, munición y cómo hacer la incursión.

Tras esto, Florida ha señalado que la empresa y su CEO han priorizado el alcance comercial del software más allá de la seguridad de sus usuarios.

Esto a pesar de las advertencias de los expertos acerca del alcance de la IA. Además, se menciona que el uso del mismo puede dejar secuelas en menores de edad.

Pues se crea una adicción y se daña el sistema cognitivo; debido a esto, se busca responsabilizar a la empresa y CEO de prácticas comerciales desleales y lanzar un producto defectuoso.

Asimismo, se quiere que Sam Altman sea señalado como el causante de daños a la población de Florida por una conducta “temeraria y deliberada”.

OpenAI (OpenAI Twitter @OpenAI)

OpenAI y Sam Altman niegan todas las acusaciones del estado de Florida

A través de un portavoz, OpenAI y Sam Altman han rechazado todas las acusaciones de la demanda del Estado de Florida.

Señalando que si bien el tiroteo en Florida es una tragedia sin precedentes, no se puede responsabilizar a OpenAI y Sam Altman.

Pues toda la información que proveyó ChatGPT se puede encontrar en diversas fuentes de internet sin ninguna dificultad.

Por lo que no promovió ninguna actividad violenta o dañina, señalando al mismo tiempo que están cooperando con las autoridades pertinentes.